Ціни на пальне 4 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 4 березня 2026 року (середа), в Україні значно зросли середні ціни на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|71,67 грн (+2,10 грн)
|А-95
|67,20 грн (+2,13 грн)
|А-92
|63,78 грн (+2,02 грн)
|ДП
|67,40 грн (+2,37 грн)
|Газ
|39,97 грн (+92 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|70,99
|41,99
|UPG
|70,90
|67,90
|67,90
|40,23
|WOG
|73,99
|70,99
|70,99
|41,98
|УКРНАФТА
|71,09
|68,09
|63,99
|68,09
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|69,70
|40,41
|AMIC
|69,63
|66,88
|67,86
|39,22
|БРСМ-Нафта
|63,72
|63,31
|37,65
Нагадаємо, що американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.
Побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні з Близького Сходу посилилися через загрози судноплавству в Ормузькій протоці. Зауважимо, що повна блокада Ормузької протоки дозволить ключовим виробникам Близького Сходу продовжувати видобуток нафти протягом не більше ніж 25 днів.