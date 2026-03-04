Ціни на пальне 4 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 4 березня 2026 року (середа), в Україні значно зросли середні ціни на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 71,67 грн (+2,10 грн) А-95 67,20 грн (+2,13 грн) А-92 63,78 грн (+2,02 грн) ДП 67,40 грн (+2,37 грн) Газ 39,97 грн (+92 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 73,99 70,99 70,99 41,99 UPG 70,90 67,90 67,90 40,23 WOG 73,99 70,99 70,99 41,98 УКРНАФТА 71,09 68,09 63,99 68,09 40,99 SOCAR 73,13 69,99 69,70 40,41 AMIC 69,63 66,88 67,86 39,22 БРСМ-Нафта 63,72 63,31 37,65

Нагадаємо, що американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.

Побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні з Близького Сходу посилилися через загрози судноплавству в Ормузькій протоці. Зауважимо, що повна блокада Ормузької протоки дозволить ключовим виробникам Близького Сходу продовжувати видобуток нафти протягом не більше ніж 25 днів.