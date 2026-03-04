Цены на топливо 4 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 4 марта 2026 (среда), в Украине значительно выросли средние цены на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 71,67 грн (+2,10 грн) А-95 67,20 грн (+2,13 грн) А-92 63,78 грн (+2,02 грн) ДТ 67,40 грн (+2,37 грн) Газ 39,97 грн (+92 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 73,99 70,99 70,99 41,99 UPG 70,90 67,90 67,90 40,23 WOG 73,99 70,99 70,99 41,98 УКРНАФТА 71,09 68,09 63,99 68,09 40,99 SOCAR 73,13 69,99 69,70 40,41 AMIC 69,63 66,88 67,86 39,22 БРСМ-Нафта 63,72 63,31 37,65

Напомним, что американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.

Опасения по поводу возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока усилились из-за угроз судоходства в Ормузском проливе. Заметим, что полная блокада Ормузского пролива позволит ключевым производителям Ближнего Востока продолжать добычу нефти не более 25 дней.