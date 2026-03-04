- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 4 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 4 марта 2026 (среда), в Украине значительно выросли средние цены на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|71,67 грн (+2,10 грн)
|А-95
|67,20 грн (+2,13 грн)
|А-92
|63,78 грн (+2,02 грн)
|ДТ
|67,40 грн (+2,37 грн)
|Газ
|39,97 грн (+92 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|70,99
|41,99
|UPG
|70,90
|67,90
|67,90
|40,23
|WOG
|73,99
|70,99
|70,99
|41,98
|УКРНАФТА
|71,09
|68,09
|63,99
|68,09
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|69,70
|40,41
|AMIC
|69,63
|66,88
|67,86
|39,22
|БРСМ-Нафта
|63,72
|63,31
|37,65
Напомним, что американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.
Опасения по поводу возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока усилились из-за угроз судоходства в Ормузском проливе. Заметим, что полная блокада Ормузского пролива позволит ключевым производителям Ближнего Востока продолжать добычу нефти не более 25 дней.