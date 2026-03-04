Дизтопливо дорожает быстрее нефти на фоне конфликта в Иране: почему это чревато логистикой по всему миру

Глобальный рынок дизельного горючего продемонстрировал рекордный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это приведет к увеличению стоимости транспортировки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

В Европе фьючерсы подскочили на 34% всего за два дня, закрывшись на отметке 1009 долларов за тонну.

В Соединенных Штатах стоимость галлона дизеля выросла на 16%, достигнув 3,37 доллара, что является самым высоким показателем с осени 2023 года.

Розничные цены на заправках также вернулись к уровням середины 2024 года, создавая дополнительное давление на конечных потребителей.

Блокировка логистики в Ормужском проливе

Основной причиной ценового шока стали риски прерывания поставок через Ормузский пролив – ключевой маршрут для экспорта нефтепродуктов из заводов Персидского залива.

Ситуация усугубляется низкими запасами горючего на восточном побережье США после холодной зимы и стремительным подорожанием логистики.

Тарифы на перевозку топлива с Ближнего Востока в Европу подскочили к пиковым значениям, поскольку судоходство в регионе оказалось под прямой угрозой из-за военных действий.

Последствия для мировой экономики

Дизельное топливо, критически важное для грузовых перевозок, промышленности и отопления, традиционно называют показателем здоровья мировой экономики.

Его удорожание неизбежно приведет к росту транспортных расходов и общему уровню инфляции. Для администрации Дональда Трампа этот скачок цен создает политические риски в преддверии промежуточных выборов.

Между тем, Европа, которая после отказа от российских энергоресурсов стала зависимой от ближневосточного импорта, оказалась в наиболее уязвимом положении.

Фьючерсы на дизтопливо с бенчмарком в Европе во вторник закрылись на уровне $1 009 за тонну (+34% за два дня) — самой высокой цене прямых продаж с 2023 года.

Фьючерсы в Европе стоили более чем на $40 за баррель дороже сырой нефти, что стало самым широким крек-спредом за более чем два года, согласно данным Bloomberg. Премия дизтоплива к нефти также возросла в США и Азии.

"Поставки дизтоплива в Европу из НПЗ в Азии, использующие нефть из Персидского залива, теперь находятся под серьезной угрозой", – отмечает Джанив Шах, вице-президент с товарных рынков Rystad Energy.

Угроза дефицита

Рост цен на дизель опередил даже темпы удорожания сырой нефти марки Brent, отражающей острый дефицит готового продукта.

Отдельные азиатские нефтеперерабатывающие заводы уже рассматривают возможность снижения объемов производства из-за логистических трудностей.

Кроме дизеля, аналогичная ситуация наблюдается и с авиационным горючим. В северо-западной Европе премия реактивного горючего к сырой нефти превысила $60 за баррель — самый высокий показатель с 2022 года, согласно данным Bloomberg.

ЕС получает грузы как дизтоплива, так и реактивного горючего из Персидского залива, но последнее составляет большую долю от общего объема поставок, согласно данным Vortexa. Это означает, что любое прерывание этих потоков представляет большую угрозу импорту ЕС.

Напомним, что американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.