Дизпальне дорожчає швидше за нафту на тлі конфлікту в Ірані: чому це загрожує логістиці по всьому світу

Глобальний ринок дизельного пального продемонстрував рекордне зростання на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Це призведе до збільшення вартості транспортування.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

У Європі ф'ючерси підскочили на 34% лише за два дні, закрившись на позначці 1009 доларів за тонну.

У Сполучених Штатах вартість галона дизеля зросла на 16%, сягнувши 3,37 долара, що є найвищим показником з осені 2023 року.

Роздрібні ціни на заправках також повернулися до рівнів середини 2024 року, створюючи додатковий тиск на кінцевих споживачів.

Блокування логістики в Ормузькій протоці

Основною причиною цінового шоку стали ризики переривання поставок через Ормузьку протоку — ключовий маршрут для експорту нафтопродуктів із заводів Перської затоки.

Ситуація ускладнюється низькими запасами пального на східному узбережжі США після холодної зими та стрімким подорожчанням логістики.

Тарифи на перевезення палива з Близького Сходу до Європи підскочили до пікових значень, оскільки судноплавство в регіоні опинилося під прямою загрозою через військові дії.

Наслідки для світової економіки

Дизельне пальне, яке є критично важливим для вантажних перевезень, промисловості та опалення, традиційно називають показником здоров'я світової економіки.

Його здорожчання неминуче призведе до зростання транспортних витрат та загального рівня інфляції. Для адміністрації Дональда Трампа цей стрибок цін створює політичні ризики напередодні проміжних виборів.

Тим часом Європа, яка після відмови від російських енергоресурсів стала залежною від близькосхідного імпорту, опинилася у найбільш вразливому становищі.

Ф’ючерси на дизпальне з бенчмарком у Європі у вівторок закрилися на рівні $1 009 за тонну (+34% за два дні) — найвищій ціні прямого продажу з 2023 року.

Ф’ючерси в Європі коштували більш ніж на $40 за барель дорожче, ніж сира нафта, що стало найширшим крек-спредом за понад два роки, згідно з даними Bloomberg. Премія дизпального до нафти також зросла у США й Азії.

"Постачання дизпального до Європи з НПЗ в Азії, які використовують нафту з Перської затоки, тепер перебувають під серйозною загрозою", – зазначає Джанів Шах, віцепрезидент з товарних ринків Rystad Energy.

Загроза дефіциту

Ріст цін на дизель випередив навіть темпи подорожчання сирої нафти марки Brent, що відображає гострий дефіцит готового продукту.

Окремі азійські нафтопереробні заводи вже розглядають можливість зниження обсягів виробництва через логістичні труднощі.

Окрім дизеля, аналогічна ситуація спостерігається і з авіаційним пальним. У північно‑західній Європі премія реактивного пального до сирої нафти перевищила $60 за барель — найвищий показник з 2022 року, згідно з даними Bloomberg.

ЄС отримує вантажі як дизпального, так і реактивного пального з Перської затоки, але останнє становить більшу частку від загального обсягу постачання, згідно з даними Vortexa. Це означає, що будь‑яке переривання цих потоків є більшою загрозою для імпорту ЄС.

Нагадаємо, що американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.