Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,02

43,78

EUR

51,45

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АМКУ перевіряє різке зростання цін на пальне в Україні

АЗС
АМКУ перевіряє ринок через здорожчання палива / Freepik

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав контроль на ринку світлих нафтопродуктів після того, як у перші дні березня 2026 року в мережах АЗС спостерігалося істотне зростання цін на пальне.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Як повідомляє комітет, основною метою перевірки є встановлення наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції з боку операторів АЗС.

У межах заходів контролю, 4 березня 2026 року АМКУ направив учасникам ринку вимоги про надання інформації, необхідної для з’ясування причин підвищення цін. У документах встановлені максимально стислі строки надання даних. Після їх отримання Комітет проведе оперативний аналіз і у разі виявлення порушень вживатиме відповідних заходів.

Разом із цим АМКУ зазначає, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок повністю залежить від імпорту. Коливання світових цін прямо впливають на вартість пального для споживачів. Підвищення цін на пальне є загальноєвропейським явищем і спостерігається не лише в Україні.

Зауважимо, протягом 2–3 березня середня вартість бензину в Україні зросла приблизно на 2 грн/л, перевищивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав до 39,05 грн/л, а дизельне пальне – до 65,02 грн/л.

Згодом голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля надприбутків.

Автор:
Тетяна Гойденко