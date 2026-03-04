АМКУ перевіряє різке зростання цін на пальне в Україні

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав контроль на ринку світлих нафтопродуктів після того, як у перші дні березня 2026 року в мережах АЗС спостерігалося істотне зростання цін на пальне.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Як повідомляє комітет, основною метою перевірки є встановлення наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції з боку операторів АЗС.

У межах заходів контролю, 4 березня 2026 року АМКУ направив учасникам ринку вимоги про надання інформації, необхідної для з’ясування причин підвищення цін. У документах встановлені максимально стислі строки надання даних. Після їх отримання Комітет проведе оперативний аналіз і у разі виявлення порушень вживатиме відповідних заходів.

Разом із цим АМКУ зазначає, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок повністю залежить від імпорту. Коливання світових цін прямо впливають на вартість пального для споживачів. Підвищення цін на пальне є загальноєвропейським явищем і спостерігається не лише в Україні.

Зауважимо, протягом 2–3 березня середня вартість бензину в Україні зросла приблизно на 2 грн/л, перевищивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав до 39,05 грн/л, а дизельне пальне – до 65,02 грн/л.

Згодом голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля надприбутків.