Рост цен на хлеб: чего ожидать в ближайшие месяцы

Украинские производители хлеба уже работают над повышением цен на продукцию примерно на 5%. В отрасли объясняют это стремительным ростом затрат и не исключают дальнейшего постепенного удорожания в ближайшие месяцы.

Об этом Delo.ua рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины (ВАП) Александр Тараненко.

В Украине цены на хлеб вырастут на 5%

"В настоящее время речь идет о повышении цен на 5%", - заявил Тараненко.

По его словам, учитывается сложная финансовая ситуация потребителей и собственная социальная ответственность хлебозаводов.

После такого повышения подорожание будет оставаться относительно незначительным. К примеру, если хлеб стоит около 30 грн, рост цены на 5% будет означать повышение стоимости примерно на 1,5 грн.

В отрасли не исключают дальнейшего постепенного роста цен в ближайшие месяцы – еще на 5%, прогнозирует эксперт.

Такую необходимость он объясняет постоянным увеличением затрат.

Речь идет не только о подорожании горючего, но и о росте стоимости сырья и логистики. В частности, дорожает транспортировка муки, что оказывает непосредственное влияние на ее цену. Также растут затраты на производство других составляющих, объяснил Тараненко.

По его словам, отдельно отмечается удорожание упаковки – за последние 2-3 месяца ее стоимость выросла примерно на 30%.

Учитывая, что сейчас почти весь хлеб продается в упаковке, это также повышает себестоимость продукта", - сказал первый вице-президент ВАП.

Средний хлебзавод в марте увеличил расходы на топливо более чем на 1 млн. грн

Недавно во время онлайн-совещания производителей хлеба, в котором приняли участие более 60 предприятий, обеспечивающих более половины производства хлеба в Украине, ни один участник не смог заявить о прибыльной работе за февраль, сообщил Тараненко.

По словам представителей отрасли, издержки предприятий стремительно растут. В частности, средний хлебозавод в марте увеличил расходы на топливо более чем на 1 млн. грн. по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время производители не могут оперативно компенсировать эти затраты из-за сложного процесса повышения цен на хлеб.

Поэтому рост расходов фактически "съедает" запланированную прибыль, и предприятия вынуждены работать в лучшем случае в ноль, заметил эксперт.

По данным Минфина по состоянию на 26 марта:

средняя цена батона "Румянец" (нарезка) за 450 гр – 34,15 грн;

средняя стоимость батона "Киевский" (нарезной) за 500 гр – 39,03 грн;

средняя цена пшеничного хлеба (нарезка) за 650 гр – 45,99 грн;

средняя цена пшеничного хлеба "Царь Хлеб" (нарезка) за 600 гр – 49,50 грн;

средняя цена ржаного хлеба "Столичный" за 950 гр – 48,70 грн;

средняя цена ржаного хлеба "Riga Бородиновский" за 300 гр – 52,10 грн.

