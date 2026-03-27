Зростання цін на хліб: чого очікувати найближчими місяцями

Українські виробники хліба вже працюють над підвищенням цін на продукцію приблизно на 5%. У галузі пояснюють це стрімким зростанням витрат і не виключають подальшого поступового подорожчання у найближчі місяці.

Про це Delo.ua розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України (ВАП) Олександр Тараненко.

Українські виробники хліба вже працюють над підвищенням цін на продукцію, проте наголошують, що воно буде поступовим і помірним.

"Наразі йдеться про підвищення цін на 5%", - заявив Тараненко.

За його словами, враховується складна фінансова ситуація споживачів та власна соціальна відповідальність хлібзаводів.

Після такого підвищення подорожчання залишатиметься відносно незначним. Наприклад, якщо хліб коштує близько 30 грн, зростання ціни на 5% означатиме підвищення вартості приблизно на 1,5 грн.

У галузі не виключають подальшого поступового зростання цін у найближчі місяці - ще на 5%, прогнозує експерт.

Таку необхідність він пояснює постійним збільшенням витрат.

Йдеться не лише про подорожчання пального, а й про зростання вартості сировини та логістики. Зокрема, дорожчає транспортування борошна, що безпосередньо впливає на його ціну. Також зростають витрати на виробництво інших складових, пояснив Тараненко.

За його словами, окремо відзначається подорожчання упаковки - за останні 2-3 місяці її вартість зросла приблизно на 30%.

З огляду на те, що нині майже весь хліб продається в упаковці, це також підвищує собівартість продукту", - сказав перший віцепрезидент ВАП.

Середній хлібзавод у березні збільшив витрати на паливо більш ніж на 1 млн грн

Нещодавно під час онлайн-наради виробників хліба, у якій взяли участь понад 60 підприємств, що забезпечують більше половини виробництва хліба в Україні, жоден учасник не зміг заявити про прибуткову роботу за лютий, повідомив Тараненко.

За словами представників галузі, витрати підприємств стрімко зростають. Зокрема, середній хлібозавод у березні збільшив витрати на паливо більше ніж на 1 млн грн порівняно з попереднім місяцем.

Водночас виробники не можуть оперативно компенсувати ці витрати через складний процес підвищення цін на хліб.

Тому зростання витрат фактично "з'їдає" запланований прибуток, і підприємства змушені працювати в кращому випадку в нуль, зауважив експерт.

За даними Мінфіну станом на 26 березня:

середня ціна батону "Рум'янець" (нарізка) за 450 гр - 34,15 грн;

середня вартість батону "Київський" (нарізний) за 500 гр - 39,03 грн;

середня ціна пшеничного хліба (нарізка) за 650 гр - 45,99 грн;

середня ціна пшеничного хліба "Цар Хліб" (нарізка) за 600 гр - 49,50 грн;

середня ціна житнього хліба "Столичний" за 950 гр - 48,70 грн;

середня ціна житнього хліба "Riga Бородинівський" за 300 гр - 52,10 грн.

