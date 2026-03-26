Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Великдень наближається: що відбувається з цінами на яйця

яйця
Ближче до травня ціни на яйця можуть впасти на 10% / Pixabay

В Україні ціни на яйця можуть додати до 5% перед Великоднем, проте це зумовлено не сезонним попитом, а витратами на логістику. Ближче до травня вартість яєць може знизитися на 10%. 

Про це Delo.ua повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Поточні ціни яєць та прогноз до Великодня

Наразі ціни на яйця становлять в середньому 81-85 грн за десяток. Їхня вартість зросла на 14%, якщо порівнювати аналогічний період минулого року, зазначив Гопка

Він пояснив, що ця вартість сформована під тиском зовнішніх факторів, які спричинені війною, а саме здорожченням вартості електроенергії, також фіксується здорожчання кормів, проте не суттєво. 

З настанням тепла, відбувається сезонне збільшення пропозиції яєць, сказав аналітик. 

"Можливе невелике збільшення цін перед Великоднем до 5%, проте це буде більше зумовлено закладанням додаткових витрат на логістику, ніж ажіотажем", - заявив Гопка. 

Прогноз на травень: ціни на яйця можуть впасти на 10%

 Пропозиція в цьому році є стабільною, і, скоріш за все, ближче до травня вартість яєць може знизитися на 10%, але не більше, зазначив аналітик. 

"На жаль, витрати, які пов’язані з здорожчанням палива, не дадуть суттєво впасти ціні, як це було в попередніх роках в межах 15-20%", - додав експерт. 

За даними Мінфіну, середня ціна курячих яєць "Ясенсвіт" (С1 10 шт) у січні 2026 року становила 82,46 грн, у лютому - 83,61 грн. 

Середня ціна курячих яєць "Квочка" (С1 10 шт) у січні 2026 року була 83,83 грн, у лютому - 85,12 грн. 

У 2025 році ціни на яйця на початку квітня демонстрували поступове зниження. Зокрема, якщо 28 березня десяток яєць коштував 60,85 грн, то вже 4 квітня — 60,44 грн (- 0,7%). Станом на 11 квітня ціна знизилась до 57,68 грн, що означало додаткове падіння на 4,6%. 

Найбільші виробники яєць в Україні 

В Україні є кілька великих виробників яєць, які постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії:

  • Агрохолдинг "Авангард" — найбільший виробник яєць в Україні, що належить до агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцію компанії знають під брендом "Квочка". Авангард орієнтований на експорт і є значним гравцем на європейському ринку.
  • "Овостар Юніон" — відомий під брендом "Ясенсвіт". Компанія постачає яйця та яєчні продукти на внутрішній ринок і займає одну з провідних позицій у сегменті.

У червні 2025 року Антимонопольний комітет України розпочав справу через ознаки порушення у діях двох найбільших виробників курячих яєць.

Автор:
Анна Мурашко