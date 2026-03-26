Пасха приближается: что происходит с ценами на яйца

В Украине цены на яйца могут прибавить до 5% перед Пасхой, однако это обусловлено не сезонным спросом, а расходами на логистику. Ближе к маю стоимость яиц может снизиться на 10%.

Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Текущие цены на яйца и прогноз на Пасху

Цены на яйца составляют в среднем 81-85 грн за десяток. Их стоимость выросла на 14%, если сравнивать аналогичный период в прошлом году, отметил Гопка .

Он пояснил, что эта стоимость сформирована под давлением внешних факторов, вызванных войной, а именно удорожанием стоимости электроэнергии, также фиксируется удорожание кормов, однако не существенно.

С наступлением тепла происходит сезонное увеличение предложения яиц, сказал аналитик.

"Возможно небольшое увеличение цен перед Пасхой до 5%, однако это будет больше обусловлено закладкой дополнительных расходов на логистику, чем ажиотажем", – заявил Гопка.

Прогноз на май: цены на яйца могут упасть на 10%

Предложение в этом году стабильное, и, скорее всего, ближе к маю стоимость яиц может снизиться на 10%, но не больше, отметил аналитик.

"К сожалению, расходы, связанные с удорожанием топлива, не дадут существенно упасть цене, как это было в предыдущие годы в пределах 15-20%", - добавил эксперт.

По данным Минфина, средняя цена куриных яиц "Ясенсвіт" (С1 10 шт) в январе 2026 года составила 82,46 грн, в феврале – 83,61 грн.

Средняя цена куриных яиц "Квочка" (С1 10 шт) в январе 2026 года была 83,83 грн, в феврале – 85,12 грн.

В 2025 году цены на яйца в начале апреля демонстрировали постепенное понижение. В частности, если 28 марта десяток яиц стоил 60,85 грн, то уже 4 апреля - 60,44 грн (-0,7%). По состоянию на 11 апреля цена снизилась до 57,68 грн., что означало дополнительное падение на 4,6%.

Крупнейшие производители яиц в Украине.

В Украине несколько крупных производителей яиц, которые поставляют продукцию на внутренний рынок и на экспорт. Среди них наиболее известны следующие компании:

Агрохолдинг "Авангард" - крупнейший производитель яиц в Украине, принадлежащий агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцию компании знают под брендом "Наседка". Авангард ориентирован на экспорт и является значительным игроком на европейском рынке.

" Овостар Юнион " - известен под брендом "Ясенсвит". Компания поставляет яйца и яичные продукты на внутренний рынок и занимает одну из ведущих позиций в сегменте.

В июне 2025 года Антимонопольный комитет Украины начал дело по признакам нарушения в действиях двух крупнейших производителей куриных яиц.