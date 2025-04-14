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Цены на яйца в Украине пошли на убыль: сколько стоят

яйца, цены
На рынке подешевели яйца / Freepik

После двухмесячного роста цен на куриные яйца в Украине зафиксировано снижение – за последние две недели цена десятка нефасованных яиц категории С1 снизилась на 5,2%, с 60,85 грн до 57,68 грн.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

Такая динамика стала заметна впервые с начала февраля 2025 года.

По данным мониторинга, 28 марта десяток яиц стоил 60,85 грн, 4 апреля – уже 60,44 грн (снижение на 0,7%), а по состоянию на 11 апреля – 57,68 грн (еще минус 4,6%).

Что влияет на цену яиц

Одним из главных факторов понижения стал существенный рост производства. В марте 2025 года в Украине произведено 962 миллиона куриных яиц, что существенно превышает показатели января (784 млн. шт.) и февраля (787 млн. шт.).

Согласно сообщению, предложение на внутреннем рынке полностью удовлетворяет спрос, признаков дефицита не наблюдается.

В США отмечают, что рынок куриных яиц традиционно зависит от сезонных колебаний. Текущая ценовая тенденция является результатом взаимодействия нескольких рыночных факторов, в частности, стоимости кормов, энергоносителей, логистических затрат, а также изменений в потребительском спросе.

Напомним, производителей яиц призвали установить "честные" цены перед Пасхой. АМКУ рекомендует производителям воздержаться от действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и реализации яиц, а также к их удорожанию, если ситуация на рынке опровергает наличие причин для совершения таких действий или бездействия.

Автор:
Татьяна Гойденко