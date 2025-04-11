Цены на яйца в США выросли до исторического максимума: сколько стоят

В марте цены на яйца в США выросли до рекордного уровня — $6,23 за дюжину. То есть цена за десяток — 5,19 долларов (по курсу НБУ на 11 апреля — более 214 грн.). Яйца пользуются большим спросом, особенно в канун Пасхи, который в этом году приходится на 20 апреля. Это может привести к дальнейшему росту цен, потому что рынок яиц в Соединенных Штатах испытывает дефицит этого продукта.

Об этом пишет Аxios.

По данным отчета Бюро трудовой статистики США, опубликованного в 4 апреля, цена за дюжину крупных яиц сорта А выросла с $5,90 в феврале до $6,23 в марте. В январе она составила $4,95 за дюжину.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о своей заслуге в падении оптовых цен на яйца, поскольку вспышки птичьего гриппа, заставившие производителей забить миллионы кур и приведшие к дефициту, прекратились, а его администрация приняла меры по борьбе с высокими ценами за счет увеличения импорта.

Однако, по данным издания, потребители обычно не сразу подмечают снижение оптовых цен в продуктовых магазинах.

По данным Министерства сельского хозяйства, оптовые цены на яйца упали с 6,55 долларов за дюжину (24 января) до 3,26 долларов (4 апреля).

Как отмечают в Бюро трудовой статистики, с наступлением предпасхального сезона маркетологи создают достаточные запасы для выполнения своих деловых обязательств.

"За последние недели ситуация со снабжением яиц в продуктовых магазинах значительно улучшилась и потребители снова видят полностью укомплектованные полки и наслаждаются ассортиментом без ограничений покупки", — говорится в отчете ведомства.

Напомним, в США по сравнению с прошлым годом яйца в январе 2025 года подорожали на 70,1%. В феврале коробка с дюжиной крупных яиц класса А в среднем стоила $4,95. Дефицит заставил американские компании обратиться в Турцию по поводу экспорта популярного продукта.