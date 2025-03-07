Дефицит яиц в США: Америка обнаружила, что импортировать этот продукт очень сложно

Чиновники США ищут за океаном достаточно яиц, чтобы компенсировать дефицит, из-за которого цены резко выросли, поэтому продуктовые магазины вынуждены делать ограничения для покупателей, а рестораны взимать дополнительные сборы. Власти страны готовы делать определенные шаги по обеспечению потребителей, но это не так просто.

Об этом сообщает Вloomberg.

Вспышка птичьего гриппа убил миллионы кур и привел к росту розничных цен вдвое по сравнению с прошлым годом, способствуя более широкому инфляционному давлению. США необходимо импортировать от 70 до 100 миллионов яиц в течение следующих месяца или двух, чтобы восполнить этот пробел. Президент Дональд Трамп, сделавший снижение стоимости продуктов питания ключевой темой своей предвыборной кампании, назвал проблемы на рынке яиц "катастрофой".

Правительство страны готово делать определенные шаги по обеспечению потребителей, но это не так просто. Короткий срок хранения и хрупкая скорлупа делают яйца сложными для транспортировки, а страны-экспортеры не всегда имеют излишки товара. Продукты животного происхождения также часто подвергаются более жестким торговым требованиям, чем сельскохозяйственные культуры, такие как зерно или сахар, а некоторые страны также борются со случаями птичьего гриппа у себя.

"Мы ответили Министерству сельского хозяйства США, что у Франции нет доступных объемов, а в Европе их очень мало", — заявил Томас Бартлетт, генеральный секретарь французской группы производителей яиц SNIPO.

Он отметил, что оптовые цены на яйца в Европейском союзе недавно достигли двухлетнего максимума. Вспышки птичьего гриппа спровоцировали дефицит во Франции.

Даже там, где есть возможность иностранных поставок, неясно, помогут ли они пополнить полки супермаркетов США.

По словам директора группы Катажины Гавронской, на прошлой неделе в Польскую национальную палату производителей птицы и кормов обратилось посольство США.

"Мы сообщили американской стороне, что есть возможность, хоть и ограниченная, отправлять яйца в скорлупе. Но можно было бы экспортировать огромные объемы переработанных яичных продуктов", – сообщила она.

По словам Гавронской, отличия в стандартах мойки или обработки яиц являются еще одним препятствием для торговли, как и необходимость получения разрешений. К примеру, в Польше есть необходимые сертификаты "здоровье для яиц", предназначенных для переработки в США, но не для розничной продажи в магазинах.

Отсутствие отлаженной торговли яйцами из США означает, что местным производителям приходится догонять удовлетворение спроса.

Напомним, по данным Бюро трудовой статистики США яйца в январе 2025 года, по сравнению с прошлым годом, подорожали на 70,1%. В прошлом месяце коробка с дюжиной крупных яиц класса А в среднем стоила $4,95. Дефицит заставил американские компании обратиться в Турцию по поводу экспорта популярного продукта.