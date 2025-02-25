Турция планирует экспортировать в США рекордные 420 миллионов яиц: какая причина

По данным Бюро трудовой статистики США яйца в январе 2025 года по сравнению с прошлым годом подорожали на 70,1%. В прошлом месяце коробка с дюжиной крупных яиц класса А в среднем стоила $4,95. Дефицит заставил американские компании обратиться в Турцию по поводу экспорта популярного продукта.

Об этом сообщает CNN.

По данным Центрального союза производителей яиц Турции, в этом году Турция планирует экспортировать в США 420 миллионов яиц, что является рекордным показателем.

Рост экспорта произошел после того, как птичий грипп убил более 140 миллионов птиц-несушек в Соединенных Штатах с 2022 года, а только в ноябре и декабре 2024 года — 17 миллионов. Меньше птиц – меньше яиц – и более высокие цены.

"Птичий грипп является основной причиной увеличения экспортных возможностей", — сказал Ибрагим Афьон, глава Центрального союза производителей яиц в Турции.

Стоимость дюжины крупных яиц класса А в прошлом месяце в США в среднем стоила $4,95 и тенденция роста цены сохраняется в феврале. Торговые сети Costco и Trader Joe's ограничивают покупку яиц на одного покупателя, а Waffle House взимает прибавку в размере 50 центов за одно яйцо.

Потребуются месяцы, чтобы заменить потерянные стада, и Министерство сельского хозяйства США прогнозирует дополнительный рост цен на яйца на 20% в этом году. Цены на яйца выросли на 15,2% в январе и на 53% в годовом исчислении, согласно январскому индексу потребительских цен.

Американские компании взяли на себя задачу поиска поставок за пределами своих границ. Турция же — единственная страна, из которой США импортируют яйца, по данным Американской федерации фермерских хозяйств.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2024 году США импортировали из Турции 71 миллион яиц. В этом году импорт будет почти в шесть раз больше, согласно оценкам Центрального союза производителей яиц. К июлю Турция поставит в США 240 миллионов яиц, а остальные прибудут к концу года. Однако эксперты предупреждают, что увеличение импорта яиц не повлияет на дефицит яиц в Америке.

"Хотя этого достаточно, чтобы компенсировать некоторые потери производства, однако это не окажет существенной поддержки, если HPAI (птичий грипп) будет продолжать распространяться такими же темпами", — сказал Бернт Нельсон, экономист Американской федерации фермерских хозяйств.

По данным Американского совета по яйцеводству, в США в среднем производится более 7,5 млрд яиц в год. В этом году эта цифра снизится, поскольку птичий грипп продолжает уносить жизни все большего количества птиц.

Напомним, в странский экспорт яиц в декабре 2024 года составил 105,7 млн штук, тогда как за весь 2024 год — 1,239 млрд штук, что на 58,1% больше показателей 2023 года.