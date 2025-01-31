Экспорт яиц в 2024 году вырос на 58%: кто произвел больше всего

Украинский экспорт яиц в декабре 2024 года составил 105,7 млн штук, тогда как за весь 2024 год — 1,239 млрд штук, что на 58,1% больше показателей 2023 года. Об этом сообщила профильная ассоциация "Союз птицеводов Украины" (СПУ).

Отмечается, что выручка от экспорта яиц в декабре 2024 года составила $7,4 млн, тогда как за весь год — $72,8 млн, или на 22% больше по сравнению с 2023 годом.

Главными покупателями украинских яиц в 2024 году стали:

Нидерланды — 12,2%;

Израиль — 12,7%;

Польша — 10,5%;

Италия — 9,2%.

Кто в Украине произвел больше всего яиц

Глава СПУ Сергей Карпенко в комментарии изданию Delo.ua отметил, что основными производителями яиц в 2024 году стали:

1. " Агрохолдинг "Авангард" (ТМ "Квочка"). Еще до полномасштабного российского вторжения был крупнейшим производителем куриного яйца в Украине и Европе. До большой войны имел 19 птицефабрик по производству яиц и заводы по производству яичных продуктов, экспортировал продукцию в 40 стран мира Только из-за уничтожения птицефабрики "Чернобаевская" потерял 4,4 млн голов птицы, а общий ущерб предприятия оценивается в 12 млрд грн.

В 2023 году группа компаний получила $142 млн чистой прибыли по сравнению с $231 млн чистого убытка в 2022 году. По данным Youcontrol, ее конечным бенефициаром является гражданин США Николас Пиацца.

2. ООО "Ясенсвит". Торговая марка агропромышленной группы компаний Ovostar Union, под которой она реализует куриные яйца и яичные продукты. Компания "Овостар Юнион" в январе–июне 2024 года произвела 706 млн яиц, по состоянию на 30 июня 2024 ее поголовье составляло 7,6 млн кур.

Согласно ее периодическому отчету, в первом полугодии 2024 года "Овостар" получил $13,3 млн чистой прибыли. Конечные бенефициары – Борис Беликов и Виталий Вересенко.

3. ООО "Интер-единство холдинг". Входит в холдинг Yednist' Group, объединяющий комбикормовые бизнесы, птицеводство, производство кормовых и белково-минеральных витаминных добавок для животных и птицы. Имеет восемь птицефабрик, способных производить до 4 млн яиц в сутки.

4. ООО "Птицефабрика Крупец". Производит в Ровенской области пищевые куриные яйца, подсолнечное масло, курятину, комбикорма и кормовые концентраты для птиц и животных, имеет в обработке около 8 тыс. га. По данным компании, в 2023 году произвела более 250 млн яиц.

В 2023 году компания получила 600 млн грн выручки. Конечные бенефициары — Владимир, Татьяна и Вадим Варфалюки.

5. ЧАО "Птицефабрика Тернопольская" (ТМ "Добре яйце"). Основные направления работы — производство яиц столовых, мяса бройлеров, комбикормов, выращивание и содержание кур, переработка продукции.

В 2023 году получила 1,3 млрд грн выручки. Конечный бенефициар — Петр Сачик.