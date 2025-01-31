Експорт яєць у 2024 році зріс на 58%: хто виробив найбільше

Український експорт яєць у грудні 2024 року склав 105,7 млн штук, тоді як за весь 2024 рік — 1,239 млрд штук, що на 58,1% більше за показники 2023 року. Про це повідомила профільна асоціація "Союз птахівників України" (СПУ).

Зазначається, що виторг від експорту яєць у грудні 2024 року склав $7,4 млн, тоді як за весь рік — $72,8 млн, або на 22% більше в порівнянні з 2023 роком.

Головними покупцями українських яєць у 2024 році стали:

Нідерланди — 12,2%;

Ізраїль — 12,7%;

Польща — 10,5%;

Італія — 9,2%.

Хто в Україні виробив найбільше курячих яєць

Голова СПУ Сергій Карпенко в коментарі виданню Delo.ua зазначив, що основними виробниками яєць у 2024 році стали:

1. "Агрохолдинг "Авангард" (ТМ "Квочка"). Ще до повномасштабного російського вторгнення був найбільшим виробником яйця курячого в Україні та Європі. До великої війни мав 19 птахофабрик з виробництва яєць та заводи з виробництва яєчних продуктів, експортував продукцію у 40 країн світу. Лише через знищення птахофабрики "Чорнобаївська" втратив 4,4 млн голів птиці, а загальні збитки підприємства оцінюються в 12 млрд грн.

У 2023 році група компаній отримала $142 млн чистого прибутку порівняно з $231 млн чистого збитку у 2022. За даними Youcontrol, її кінцевим бенефіціаром є громадянин США Ніколас Піацца.

2. ТОВ "Ясенсвіт". Торгова марка агропромислової групи компаній Ovostar Union, під якою вона реалізовує курячі яйця та яєчні продукти. Компанія "Овостар Юніон" у січні-червні 2024 року виробила 706 млн яєць, станом на 30 червня 2024 року її поголів'я становило 7,6 млн курей.

Згідно з її періодичним звітом, у першому півріччі 2024 року "Овостар" отримав $13,3 млн чистого прибутку. Кінцеві бенефіціари — Борис Бєліков і Віталій Вересенко.

3. ТОВ "Інтер-єдність холдинг". Входить до холдингу Yednist’ Group, який об'єднує комбікормові бізнеси, птахівництво, виробництво кормових та білково-мінеральних вітамінних добавок для тварин та птиці. Має вісім птахофабрик, що здатні виробляти до 4 млн яєць на добу.

4. ТОВ "Птахофабрика Крупець". Виробляє в рівненській області харчові курячі яйця, соняшникову олію, курятину, комбікорми та кормові концентрати для птиці та тварин, має в обробці близько 8 тис. га. За даними компанії, у 2023 році виробила понад 250 млн яєць.

У 2023 році компанія отримала 600 млн грн виторгу. Кінцеві бенефіціари — Володимир, Тетяна та Вадим Варфалюки.

5. ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська" (ТМ "Добре яйце"). Основні напрямки роботи — виробництво яєць столових, м'яса бройлерів, комбікормів, вирощування і утримання курей, переробка продукції.

У 2023 році отримала 1,3 млрд грн виторгу. Кінцевий бенефіціар — Петро Сачик.