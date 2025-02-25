Туреччина планує експортувати до США рекордні 420 мільйонів яєць: яка причина

За даними Бюро трудової статистики США яйця у січні 2025 роу, порівняно із минулим роком, подорожчали на 70,1%. Минулого місяця коробка з дюжиною великих яєць класу А в середньому коштувала $4,95. Дефіцит змусив американські компанії звернутися до Туреччини щодо експорту популярного продукту.

Про це повідомляє CNN.

За даними Центральної спілки виробників яєць Туреччини, цього року Туреччина планує експортувати до США 420 мільйонів яєць, що є рекордним показником.

Зростання експорту відбулося після того, як пташиний грип убив понад 140 мільйонів птахів-несучок у Сполучених Штатах з 2022 року, а лише у листопаді та грудні 2024 року — 17 мільйонів. Менше птахів — менше яєць — і вищі ціни.

"Пташиний грип є основною причиною збільшення експортних можливостей", - сказав Ібрагім Афьйон, голова Центральної спілки виробників яєць у Туреччині.

Вартість дюжини великих яєць класу А минулого місяця в США в середньому коштувала $4,95 і тенденція до зростання ціни зберігається в лютому. Торгові мережі Costco та Trader Joe's обмежують покупку яєць на одного покупця, а Waffle House стягує надбавку у розмірі 50 центів за одне яйце.

Потрібні місяці, щоб замінити втрачені стада, і Міністерство сільського господарства США прогнозує додаткове зростання цін на яйця на 20% цього року. Ціни на яйця зросли на 15,2% у січні та на 53% у річному обчисленні, відповідно до січневого індексу споживчих цін.

Американські компанії взяли на себе завдання пошуку постачання за межами своїх кордонів. А Туреччина — єдина країна, з якої США імпортують яйця, за даними Американської федерації фермерських господарств.

За даними Міністерства сільського господарства США, 2024 року США імпортували з Туреччини 71 мільйон яєць. Цього року імпорт буде майже в шість разів більшим, згідно з оцінками Центральної спілки виробників яєць. До липня Туреччина поставить у США 240 мільйонів яєць, а решта прибуде до кінця року. Проте, експерти попереджають, що збільшення імпорту яєць не вплине на дефіцит яєць в Америці.

"Хоча цього достатньо, щоб компенсувати деякі втрати виробництва, однак це не надасть істотної підтримки, якщо HPAI (пташиний грип) продовжуватиме поширюватися такими ж темпами", — сказав Бернт Нельсон, економіст Американської федерації фермерських господарств.

За даними Американської ради з яйцеводства, у США в середньому виробляється понад 7,5 млрд яєць на рік. Цього року ця цифра знизиться, оскільки пташиний грип продовжує забирати життя все більшої кількості птахів.

Нагадаємо, український експорт яєць у грудні 2024 року склав 105,7 млн штук, тоді як за весь 2024 рік — 1,239 млрд штук, що на 58,1% більше за показники 2023 року.