Дефіцит яєць в США: Америка виявила, що імпортувати цей продукт дуже складно

Чиновники США шукають за океаном достатньо яєць, щоб компенсувати дефіцит, через який ціни різко зросли, тому продуктові магазини змушені робити обмеження для покупців, а ресторани стягувати додаткові збори. Влада країни готова робити певні кроки для забезпечення споживачів, але це не так просто.

Про це повідомляє Вloomberg.

Спалах пташиного грипу вбив мільйони курей і привів до зростання роздрібних цін удвічі порівняно з минулим роком, сприяючи ширшому інфляційному тиску. США необхідно імпортувати від 70 до 100 мільйонів яєць протягом наступних місяця або двох, щоб заповнити цю прогалину. Президент Дональд Трамп, який зробив зниження вартості продуктів харчування ключовою темою своєї передвиборчої кампанії, назвав проблеми на ринку яєць "катастрофою".

Уряд країни готовий робити певні кроки для забезпечення споживачів, але це не так просто. Короткий термін зберігання та тендітна шкаралупа роблять яйця складними для транспортування, а країни-експортери не завжди мають надлишки напоготові. Продукти тваринного походження також часто піддаються жорсткішим торговим вимогам, ніж сільськогосподарські культури, такі як зерно або цукор, а деякі країни також борються з випадками пташиного грипу у себе.

"Ми відповіли Міністерству сільського господарства США, що у Франції немає доступних обсягів, а в Європі їх дуже мало", — заявив Томас Бартлетт, генеральний секретар французької групи виробників яєць SNIPO.

Він зазначив, що гуртові ціни на яйця в Європейському союзі нещодавно досягли дворічного максимуму. Спалахи пташиного грипу спровокували дефіцит у Франції.

Навіть там, де є іноземні постачання, неясно, чи допоможуть вони поповнити полиці супермаркетів США.

За словами директора групи Катажини Гавроньської, минулого тижня до Польської національної палати виробників птиці та кормів звернулося посольство США.

"Ми повідомили американській стороні, що є можливість, хоч і обмежена, відправляти яйця в шкаралупі. Але можна було б експортувати величезні обсяги перероблених яєчних продуктів", - повідомила вона.

За словами Гавроньської, відмінності в стандартах миття або обробки яєць є ще однією перешкодою для торгівлі, як і необхідність отримання дозволів. Наприклад, у Польщі є необхідні сертифікати "здоров'я для яєць", призначених для переробки у США, але не для роздрібного продажу у магазинах.

Відсутність налагодженої торгівлі яйцями зі США означає, що місцевим виробникам доводиться наздоганяти задоволення попиту.

Нагадаємо, за даними Бюро трудової статистики США яйця у січні 2025 року, порівняно із минулим роком, подорожчали на 70,1%. Минулого місяця коробка з дюжиною великих яєць класу А в середньому коштувала $4,95. Дефіцит змусив американські компанії звернутися до Туреччини щодо експорту популярного продукту.