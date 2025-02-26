Пташиний грип у Польщі: ціни на яйця різко зросли

Пташиний грип сіє хаос на полицях магазинів у Польщі. Через вибракування близько 6 мільйонів курей-несучок на ринку починає відчуватися нестача одного з основних продуктів — яєць.

Про це повідомляє польське видання TVP Info.

Через пташиний грип за останні місяці минулого року (жовтень - грудень) Польща втратила минулого року близько 1,7 млн ​​несучок, а цього року було ліквідовано п'ять великих стад, внаслідок чого було знищено загалом понад 4,3 млн курей.

"Все це означає, що пропозиція яєць у нашій країні цієї весни може бути нижчою на 20 відсотків порівняно з великоднім періодом минулого року", — заявила директор Національної палати виробників птиці та кормів Польщі Катажина Гавронська.

Пташиний грип вразив два найбільші регіони виробництва яєць у країні: центральну та західну Великопольщу та північну Мазовію. Більше того, господарства, які успішно боролися з вірусом і теоретично готові були відновити виробництво, не змогли цього зробити, оскільки вірус з'явився на сусідніх фермах.

Скільки коштують яйця у Польщі?

Ціни на яйця зростають із серпня минулого року. За даними Міністерства сільського господарства Польщі, останній тиждень грудня 2024 року середні ціни реалізації за 100 шт. яєць склали: клас L –71,63 злотих (727,04 грн.); вільний вигул — 86,46 (877,57 грн.).

За словами Гавроньської, у січні та лютому 2025 року ціни "різко зросли", а яйця подорожчали навіть на кілька десятків відсотків.

Пташиний грип атакує не лише Польщу. Спалахи захворювання спостерігаються серед великих виробників по всій Європі та в Сполучених Штатах, де відсоток поголів'я курей значно скоротився. Така ситуація чинить тиск на ціни на яйця. За даними Бюро трудової статистики США яйця у січні 2025 року, порівняно із минулим, подорожчали на 70,1%. Минулого місяця коробка з дюжиною великих яєць класу А в середньому коштувала $4,95. Дефіцит змусив американські компанії звернутися до Туреччини щодо експорту популярного продукту.

Нагадаємо, український експорт яєць у грудні 2024 року склав 105,7 млн штук, тоді як за весь 2024 рік — 1,239 млрд штук, що на 58,1% більше за показники 2023 року. Про це повідомила профільна асоціація "Союз птахівників України" (СПУ).