Птичий грипп в Польше: цены на яйца резко выросли

Птичий грипп сеет хаос на полках магазинов в Польше. Из-за выбраковки около 6 миллионов кур-несушек на рынке начинает ощущаться нехватка одного из основных продуктов — яиц.

Об этом сообщает польское издание TVP Info.

Из-за птичьего гриппа за последние месяцы прошлого года (октябрь — декабрь) Польша потеряла в прошлом году около 1,7 млн ​​несушек, а в этом году было ликвидировано пять крупных стад, в результате чего было уничтожено в общей сложности более 4,3 млн кур.

"Все это означает, что предложение яиц в нашей стране этой весной может быть ниже на 20 процентов по сравнению с пасхальным периодом прошлого года", — заявила директор Национальной палаты производителей птицы и кормов Польши Катажина Гавронская.

Птичий грипп поразил два крупнейших региона производства яиц в стране: центральную и западную Великопольскую и северную Мазовию. Более того, хозяйства, успешно боровшиеся с вирусом и теоретически готовые были возобновить производство, не смогли этого сделать, поскольку вирус появился на соседних фермах.

Сколько яйца в Польше стоят?

Цены на яйца растут с августа прошлого года. По данным Министерства сельского хозяйства Польши, в последнюю неделю декабря 2024 года средние цены реализации за 100 шт. яиц составили: класс L –71,63 злотых (727,04 грн.); свободный выгул — 86,46 (877,57 грн.).

По словам Гавроньской, в январе и феврале 2025 цены "резко выросли", а яйца подорожали даже на несколько десятков процентов.

Птичий грипп атакует не только Польшу. Вспышки заболевания наблюдаются среди крупных производителей по всей Европе и Соединенных Штатах, где процент поголовья кур значительно сократился. Такая ситуация оказывает давление на цены на яйца. По данным Бюро трудовой статистики США яйца в январе 2025 года по сравнению с прошлым подорожали на 70,1%. В прошлом месяце коробка с дюжиной крупных яиц класса А в среднем стоила $4,95. Дефицит заставил американские компании обратиться в Турцию по поводу экспорта популярного продукта.

Напомним, в странский экспорт яиц в декабре 2024 года составил 105,7 млн штук, тогда как за весь 2024 год — 1,239 млрд штук, что на 58,1% больше показателей 2023 года. Об этом сообщила профильная ассоциация "Союз птицеводов Украины" (СПУ).