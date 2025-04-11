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Ціни на яйця в США зросли до історичного максимуму: скільки коштують

яйця
У США зросли ціни на яйця. / Freepik

У березні ціни на яйця в США зросли до рекордного рівня — $6,23 за дюжину. Тобто ціна за десяток — 5,19 доларів (по курсу НБУ на 11 квітня — понад 214 грн.).  Яйця  користуються великим попитом, особливо напередодні Великодня, який цього року припадає на 20 квітня. Це може призвести до подальшого зростання цін, адже ринок яєць у Сполучених Штатах відчуває дефіцит цього продукту.

Про це пише Аxios.

За даними звіту Бюро трудової статистики США , який було опубліковано в 4 квітня, ціна за дюжину великих яєць сорту А зросла з $5,90 у лютому до $6,23 у березні. У січні вона становила $4,95 за дюжину.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив про свою заслугу в падінні оптових цін на яйця, оскільки спалахи пташиного грипу, які змусили виробників забити мільйони курей і призвели до дефіциту, припинилися, а його адміністрація вжила заходів щодо боротьби з високими цінами за рахунок збільшення імпорту.

Однак, за даними видання, споживачі зазвичай не відразу помічають зниження оптових цін у продуктових магазинах.

За даними Міністерства сільського господарства, оптові ціни на яйця впали з 6,55 доларів за дюжину (24 січня) до 3,26 доларів (4 квітня).

Як зазначають в Бюро трудової статистики, з настанням передпасхального сезону маркетологи створюють достатні запаси для виконання своїх ділових зобов'язань.

"За останні тижні ситуація з постачанням яєць у продуктових магазинах значно покращилася і споживачі знову бачать повністю укомплектовані полиці та насолоджуються асортиментом без обмежень покупки", — йдеться у звіті відомства.

Нагадаємо, у США, порівняно із минулим роком, яйця у січні 2025 року подорожчали на 70,1%. У лютому коробка з дюжиною великих яєць класу А в середньому коштувала $4,95. Дефіцит змусив американські компанії звернутися до Туреччини щодо експорту популярного продукту.

Автор:
Тетяна Ковальчук
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