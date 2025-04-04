Производителей яиц призвали установить "честные" цены перед Пасхой

Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) предоставил рекомендательные разъяснения, направленные на предотвращение нарушений конкурентного законодательства участникам рынка куриных яиц.

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Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

По его словам, регулятор констатирует, что в канун пасхальных праздников наблюдается рост цены на куриные яйца.

Поэтому АМКУ обратился к десяти субъектам хозяйствования, которые являются их основными производителями. Регулятор рекомендует производителям воздержаться от действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и реализации яиц, а также к их удорожанию, если ситуация на рынке опровергает наличие причин для совершения таких действий или бездействия.

На ситуацию с повышением цен на яйца АМКУ реагирует не в первый раз. Так, в ноябре 2024 года было начато исследование причин повышения цен на куриные яйца в отечественных торговых сетях.

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно ценового мониторинга "Минфина", цены на яйца в рознице выросли даже больше, чем показывает официальная статистика. Например, десяток куриных яиц "Наседка" категории С1 на 1 февраля стоил в среднем 60,97 грн, а на 1 марта — уже 74,68 грн. Яйца "Ясенсвит" за этот период подорожали с 70,78 до 73,83 грн. за десяток.

Десяток яиц "Наседка" на 1 апреля стоил 79,6 грн, а цены на яйца "Ясенсвит" в некоторых супермаркетах подскочили до 78,2 грн.

Яйца некоторых торговых марок уже продаются дороже 100 грн десятка.

Почему дорожают яйца

По словам экспертов, рост цен на яйца в этом сезоне в Украине обусловлен несколькими факторами:

Рост цен на корма . Восстановление цен на зерно привело к повышению стоимости кормов для птицы, что увеличило себестоимость производства яиц.

. Восстановление цен на зерно привело к повышению стоимости кормов для птицы, что увеличило себестоимость производства яиц. Рост экспорта в другие страны, где установлены более высокие цены.

Да, Украина значительно нарастилапоставки яиц на внешние рынки. По данным Государственной таможенной службы, в январе-феврале 2025 экспорт составил 20,1 тыс. тонн, что вдвое больше чем за аналогичный период 2024 года.

Крупнейшие производители яиц в Украине.

В Украине несколько крупных производителей яиц, которые поставляют продукцию на внутренний рынок и на экспорт. Среди них наиболее известны следующие компании: