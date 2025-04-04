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Производителей яиц призвали установить "честные" цены перед Пасхой
Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) предоставил рекомендательные разъяснения, направленные на предотвращение нарушений конкурентного законодательства участникам рынка куриных яиц.
Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.
По его словам, регулятор констатирует, что в канун пасхальных праздников наблюдается рост цены на куриные яйца.
Поэтому АМКУ обратился к десяти субъектам хозяйствования, которые являются их основными производителями. Регулятор рекомендует производителям воздержаться от действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и реализации яиц, а также к их удорожанию, если ситуация на рынке опровергает наличие причин для совершения таких действий или бездействия.
На ситуацию с повышением цен на яйца АМКУ реагирует не в первый раз. Так, в ноябре 2024 года было начато исследование причин повышения цен на куриные яйца в отечественных торговых сетях.
Цены на яйца в супермаркетах
Согласно ценового мониторинга "Минфина", цены на яйца в рознице выросли даже больше, чем показывает официальная статистика. Например, десяток куриных яиц "Наседка" категории С1 на 1 февраля стоил в среднем 60,97 грн, а на 1 марта — уже 74,68 грн. Яйца "Ясенсвит" за этот период подорожали с 70,78 до 73,83 грн. за десяток.
Десяток яиц "Наседка" на 1 апреля стоил 79,6 грн, а цены на яйца "Ясенсвит" в некоторых супермаркетах подскочили до 78,2 грн.
Яйца некоторых торговых марок уже продаются дороже 100 грн десятка.
Почему дорожают яйца
По словам экспертов, рост цен на яйца в этом сезоне в Украине обусловлен несколькими факторами:
- Рост цен на корма. Восстановление цен на зерно привело к повышению стоимости кормов для птицы, что увеличило себестоимость производства яиц.
- Рост экспорта в другие страны, где установлены более высокие цены.
Да, Украина значительно нарастилапоставки яиц на внешние рынки. По данным Государственной таможенной службы, в январе-феврале 2025 экспорт составил 20,1 тыс. тонн, что вдвое больше чем за аналогичный период 2024 года.
Крупнейшие производители яиц в Украине.
В Украине несколько крупных производителей яиц, которые поставляют продукцию на внутренний рынок и на экспорт. Среди них наиболее известны следующие компании:
- Агрохолдинг "Авангард" — крупнейший производитель яиц в Украине, принадлежащий агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцию компании знают под брендом "Наседка". Авангард ориентирован на экспорт и является значительным игроком на европейском рынке.
- " Овостар Юнион " — известен под брендом "Ясенсвит". Компания поставляет яйца и яичные продукты на внутренний рынок и занимает одну из ведущих позиций в сегменте.