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Экспорт украинских яиц удвоился: кто основные покупатели
Украина значительно нарастила поставки яиц на внешние рынки. По данным Государственной таможенной службы, в январе-феврале 2025 экспорт составил 20,1 тыс. тонн, что вдвое больше чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом пишет Аgro Times
В денежном выражении поступления от продаж яиц выросли в 2,1 раза – до $23 млн. Основными импортерами украинской продукции стали Хорватия (22,4% общего объема), Италия (11,5%) и Польша (11%).
Активный рост экспорта происходит на фоне высокого спроса на украинские яйца в Европе, где из-за проблем с птичьим гриппом и других факторов сократилось собственное производство. Украинские поставщики получают выгоду от конкурентной цены и удобной логистики.
Ожидается, что в 2025 году положительная динамика экспорта сохранится, ведь Украина продолжает расширять доступ к рынкам ЕС и другим странам.
Экспорт украинских яиц в декабре 2024 года. составил 105,7 млн штук, тогда как за весь 2024 год — 1,239 млрд штук, что на 58,1% больше показателей 2023 года.
Главными покупателями украинских яиц в 2024 году стали Нидерланды – 12,2%, Израиль – 12,7%, Польша – 10,5%, Италия – 9,2%.