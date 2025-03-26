Експорт українських яєць подвоївся: хто основні покупці

Україна значно наростила поставки яєць на зовнішні ринки. За даними Державної митної служби, у січні-лютому 2025 року експорт склав 20,1 тис. тонн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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Про це пише Аgro Тimes

У грошовому вираженні надходження від продажу яєць зросли у 2,1 раза – до $23 млн. Основними імпортерами української продукції стали Хорватія (22,4% від загального обсягу), Італія (11,5%) та Польща (11%).

Активне зростання експорту відбувається на тлі високого попиту на українські яйця в Європі, де через проблеми з пташиним грипом та інші фактори скоротилося власне виробництво. Українські постачальники отримують вигоду від конкурентної ціни та зручної логістики.

Очікується, що у 2025 році позитивна динаміка експорту збережеться, адже Україна продовжує розширювати доступ до ринків ЄС та інших країн.

Додамо, експорт українських яєць у грудні 2024 року склав 105,7 млн штук, тоді як за весь 2024 рік — 1,239 млрд штук, що на 58,1% більше за показники 2023 року.

Головними покупцями українських яєць у 2024 році стали Нідерланди — 12,2%, Ізраїль — 12,7%, Польща — 10,5%, Італія — 9,2%.