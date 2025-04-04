Виробників яєць закликали встановити "чесні" ціни перед Великоднем

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав рекомендаційні розʼяснення, спрямовані на запобігання порушенням конкурентного законодавства учасникам ринку курячих яєць.

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Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

За його словами, регулятор констатує, що напередодні великодніх свят спостерігається зростання ціни на курячі яйця.

Тому АМКУ звернувся до десятьох субʼєктів господарювання, які є їх основним виробниками. Регулятор рекомендує виробникам утриматися від дій, які можуть призвести до обмеження обсягів виробництва та реалізації яєць, а також до їх здорожчання, у разі, якщо ситуація на ринку спростовує наявність причин для вчинення таких дій або бездіяльності.

На ситуацію із підвищенням цін на яйця АМКУ реагує не вперше. Так, у листопаді 2024 року було розпочато дослідження щодо причин підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торгових мережах.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно цінового моніторингу "Мінфіну", ціни на яйця в роздробі зросли навіть більше, ніж показує офіційна статистика. Наприклад, десяток курячих яєць "Квочка" категорії С1 на 1 лютого коштував у середньому 60,97 грн, а на 1 березня — вже 74,68 грн. Яйця "Ясенсвіт" за цей період подорожчали з 70,78 до 73,83 грн за десяток.

Десяток яєць "Квочка" на 1 квітня коштував 79,6 грн, а ціни на яйця "Ясенсвіт" у деяких супермаркетах підскочили до 78,2 грн.

Яйця деяких торгових марок вже продаються дорожче за 100 грн за десяток.

Чому дорожчають яйця

За словами експертів, зростання цін на яйця цього сезону в Україні зумовлене кількома факторами:

Зростання цін на корми . Відновлення цін на зернові призвело до підвищення вартості кормів для птиці, що збільшило собівартість виробництва яєць.

. Відновлення цін на зернові призвело до підвищення вартості кормів для птиці, що збільшило собівартість виробництва яєць. Зростання експорту до інших країн, де встановлені більш високі ціни.

Так, Україна значно наростила поставки яєць на зовнішні ринки. За даними Державної митної служби, у січні-лютому 2025 року експорт склав 20,1 тис. тонн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільші виробники яєць в Україні

В Україні є кілька великих виробників яєць, які постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії: