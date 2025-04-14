Ціни на яйця в Україні пішли на спад: скільки коштують

Після двомісячного зростання цін на курячі яйця, в Україні зафіксовано зниження — за останні два тижні ціна десятка не фасованих яєць категорії С1 знизилася на 5,2%, з 60,85 грн до 57,68 грн.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Така динаміка стала помітною вперше з початку лютого 2025 року.

За даними моніторингу, 28 березня десяток яєць коштував 60,85 грн, 4 квітня — вже 60,44 грн (зниження на 0,7%), а станом на 11 квітня — 57,68 грн (ще мінус 4,6%).

Що впливає на ціну яєць

Одним із головних чинників зниження стало суттєве зростання виробництва. У березні 2025 року в Україні вироблено 962 мільйони курячих яєць, що суттєво перевищує показники січня (784 млн шт.) і лютого (787 млн шт.).

Згідно з повідомленням, пропозиція на внутрішньому ринку наразі повністю задовольняє попит, ознак дефіциту не спостерігається.

У зазначають, що ринок курячих яєць традиційно залежить від сезонних коливань. Поточна цінова тенденція є результатом взаємодії кількох ринкових факторів, зокрема вартості кормів, енергоносіїв, логістичних витрат, а також змін у споживчому попиті.

Нагадаємо, виробників яєць закликали встановити "чесні" ціни перед Великоднем. АМКУ рекомендує виробникам утриматися від дій, які можуть призвести до обмеження обсягів виробництва та реалізації яєць, а також до їх здорожчання, у разі, якщо ситуація на ринку спростовує наявність причин для вчинення таких дій або бездіяльності.