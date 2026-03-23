Прогноз цін на продукти: які овочі подорожчають до травня

Ціни на овочі в Україні демонструють змішану динаміку: одні позиції дорожчають, інші дешевшають. Огірки та помідори вже зросли в ціні за останні тижні на 6-15%, тоді як картопля, буряк і морква залишаються відносно стабільними. Проте ближче до травня можуть подорожчати до 8%.

Про це Delo.ua повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Чому зросли ціни на огірки, помідори і що буде далі

Аналітики EastFruit повідомляли, що в Україні почали дорожчати тепличні овочі. Огірки надходять у продаж по 135–175 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня. Помідори за останній тиждень також подорожчали в середньому на 10%. На кінець минулого тижня помідори пропонувалися по 120–140 грн/кг/

За словами експерта, з початку сезону 2026 року ціни на огірки, помідори та капусту в Україні зазнали значних змін через кілька важливих факторів.

Перш за все, основним драйвером зміни вартості є сезонність. Тепличні господарства зазнають додаткових витрат через зростання витрат на енергоносії, що робить виробництво дорогим, особливо в зимовий період, коли потрібно більше енергії для обігріву теплиць, розповів експерт.

"Така ситуація з імпортними товарами, частка яких з Туреччини займає майже 80% залежно від місяця. Додатково коливання курсу гривні впливає на ціни при імпорті продукції в Україну", - пояснив аналітик.

У випадку з капустою її ціна менше залежить від енергетичних витрат і курсових коливань. Однак навіть тут спостерігається певне зростання вартості через дефіцит якісної продукції на ринку, зауважив Гопка.

Після збору нового врожаю спостерігатиметься зниження цін на огірки та помідори, але не різке, заявив експерт.

"Ціни на огірки та помідори вже підросли за останні тижні від 6 до 15% залежно від сорту. Зниження їх вартості розпочнеться в травні, коли пропозиція з українських теплиць збільшиться", - сказав Гопка.

Проте подорожчання палива може вплинути на ціну, пояснив аналітик. Вартість логістики буде найбільшою статтею витрат, яка зросла в першій половині 2026 року.

Ситуація з картоплею, буряком і морквою

Водночас на ринку відбувається протилежна тенденція щодо картоплі, буряка та моркви - ціни на них знижуються.

Зокрема, минулого тижня повідомлялося, що оптові ціни на картоплю просіли до 6-13 грн за кілограм.

Також спостерігається зниження цін на столовий буряк і моркву.

За словами експерта, ціни на картоплю та моркву в Україні просіли майже вдвічі порівняно з минулим роком в аналогічний період.

Схожа ситуація і з буряком — його вартість також значно знизилася. Однак за останні два місяці ціни на ці овочі суттєво не змінилися, залишаючись на стабільному рівні, зауважив аналітик.

Проте, Гопка заявив, що попри стабільність зараз, подорожчання все ж можливе найближчим часом.

"Ціни на картоплю, буряк та моркву можуть зрости ближче до травня до 8%. Зараз максимально швидко намагаються реалізувати продукцію і ціна дещо знизилась, а попит залишається стабільним", - розповів аналітик.

За його словами, подорожчання може бути спричинене зменшенням кількості якісної продукції, через що доведеться передивлятися запаси, щоб реалізувати ті обсяги які мають товарний вигляд.

З наближенням кінця сезону зберігання коли запаси якісної продукції стають все меншими, ціни можуть піднятися через нестачу товару, а також через збільшення логістичних витрат, пов'язаних з високими цінами на паливо та газ, пояснив Гопка.