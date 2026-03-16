В Україні дешевшають буряк і морква: фермери активно розпродають запаси

В Україні спостерігається зниження цін на популярні коренеплоди - столовий буряк і моркву. Здешевлення пов’язане зі збільшенням пропозиції на ринку, адже фермери та домогосподарства почали активніше розпродавати запаси зі сховищ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків EastFruit.

Які ціни на буряк?

За даними експертів, здешевлення пов’язане з активізацією продажів запасів коренеплоду з боку домогосподарств. Через збільшення пропозиції темпи реалізації продукції сповільнилися, що вже позначилося на ціновій ситуації.

Лише з початку поточного тижня буряк в Україні подешевшав у середньому на 15%. Наразі основні угоди з продажу цього овочу укладаються в межах 4–9 грн за кілограм ($0,09–0,20/кг), залежно від якості продукції та обсягів партій.

Учасники ринку зазначають, що головним фактором зниження цін стало сезонне збільшення пропозиції. Додатковий тиск на ринок створює відносно слабкий попит з боку роздрібних мереж і оптових компаній.

При цьому експерти звертають увагу, що нинішні ціни на столовий буряк в Україні вже приблизно на 65% нижчі, ніж у той самий період минулого року.

Про ціни на моркву

За словами експертів, основною причиною зниження цін стала досить тепла погода, яка негативно впливає на якість продукції у сховищах. Через це фермери намагаються швидше реалізувати моркву, зокрема партії нижчої якості, що й призводить до зниження цін на ринку.

Наразі морква надходить у продаж за ціною 6–12 грн за кілограм ($0,14–0,27/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Виробники пояснюють подальше зниження цін збільшенням пропозиції на ринку. Господарства, які раніше стримували продажі, зараз активно розпродають наявні запаси. Крім того, на ринку зберігається значна частка некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни якісної продукції.

За даними аналітиків, нинішні ціни на моркву в Україні вже приблизно на 72% нижчі, ніж у першій декаді березня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко скорочується пропозиція моркви від місцевих фермерів, що призвело до зростання цін у середньому на 15% за тиждень. Попри подорожчання, аграрії притримують якісний товар на складах, очікуючи ще вигіднішої кон'юнктури ринку.