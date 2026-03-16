В Украине дешевеют свекла и морковь: фермеры активно распродают запасы

В Украине наблюдается снижение цен на популярные корнеплоды – столовую свеклу и морковь. Удешевление связано с увеличением предложения на рынке, ведь фермеры и домохозяйства стали активнее распродавать запасы хранилищ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения аналитиков EastFruit.

Какие цены на свеклу?

По данным экспертов, удешевление связано с активизацией продаж запасов корнеплода со стороны домохозяйств. Из-за увеличения предложения темпы реализации продукции замедлились, что уже сказалось на ценовой ситуации.

Только с начала текущей недели свекла в Украине подешевела в среднем на 15%. Основные соглашения по продаже этого овоща заключаются в пределах 4–9 грн за килограмм ($0,09–0,20/кг), в зависимости от качества продукции и объемов партий.

Участники рынка отмечают, что главным фактором понижения цен стало сезонное увеличение предложения. Дополнительное давление на рынок создает относительно слабенький спрос со стороны розничных сетей и оптовых компаний.

При этом эксперты обращают внимание, что нынешние цены на столовую свеклу в Украине уже примерно на 65% ниже, чем в тот же период прошлого года.

О ценах на морковь

По словам экспертов, основной причиной снижения цен стала достаточно теплая погода, негативно влияющая на качество продукции в хранилищах. Поэтому фермеры пытаются быстрее реализовать морковь, в частности партии более низкого качества, что и приводит к снижению цен на рынке.

Пока морковь поступает в продажу по цене 6–12 грн за килограмм ($0,14–0,27/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Производители объясняют дальнейшее понижение цен увеличением предложения на рынке. Хозяйства, ранее сдерживавшие продажи, сейчас активно распродают имеющиеся запасы. Кроме того, на рынке сохраняется значительная доля некондиционных корнеплодов, что оказывает давление на цены качественной продукции.

По данным аналитиков, нынешние цены на морковь в Украине уже примерно на 72% ниже, чем в первой декаде марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается предложение моркови от местных фермеров, что привело к росту цен в среднем на 15% в неделю. Несмотря на удорожание, аграрии придерживают качественный товар на складах, ожидая еще более выгодной конъюнктуры рынка.