В Україні здорожчали тепличні томати через дефіцит

В Україні здорожчали тепличні томати / Freepik

Цього тижня український ринок почав відчувати дефіцит тепличних помідорів, що дозволило імпортерам підвищити ціни на наявні партії овочів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проекту EastFruit.

Експерти відзначають, що така тенденція пов’язана зі скороченням пропозиції імпортних томатів, зокрема продукції з Туреччини, через зниження обсягів відвантажень з цієї країни.

Скільки коштують помідори

Внаслідок цього до кінця поточного тижня ціни на помідори в Україні становлять 120–140 грн/кг ($2,73–3,19/кг), що в середньому на 10% вище, ніж наприкінці попереднього звітного періоду.

Минулого тижня імпортери та оптові компанії були зосереджені на розпродажі овочів, закуплених на початку місяця, але не реалізованих вчасно, при цьому нові постачання надходили мінімальними обсягами.

Експерти ринку прогнозують, що найближчим часом поставки томатів із Туреччини збільшаться, що допоможе стабілізувати ринок і ціни. Водночас наразі імпортні томати в Україні продаються в середньому на 45% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Тетяна Гойденко