Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,05

42,95

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні подорожчали тепличні огірки через дефіцит і скорочення імпорту

огірки
В Україні подорожчали тепличні огірки / Freepik

В Україні зафіксовано чергове зростання цін на тепличні огірки на тлі стабільно високого попиту та суттєвого скорочення пропозиції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Наразі лише поодинокі українські тепличні комбінати продовжують реалізацію власної продукції. Основну пропозицію на внутрішньому ринку формують імпортні огірки з Туреччини, яка традиційно залишається ключовим постачальником тепличних овочів у зимовий період.

Станом на поточний тиждень огірки в Україні продаються в межах 120–150 грн за кілограм (2,81–3,51 дол./кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Фото 2 — В Україні подорожчали тепличні огірки через дефіцит і скорочення імпорту

Учасники ринку пов’язують подорожчання з підвищенням цін на тепличні огірки безпосередньо в Туреччині, а також із проблемами з якістю імпортної продукції.

Імпортні поставки надходять невеликими партіями, а частина оптових компаній узагалі відмовляється працювати з турецьким огірком через невідповідність якості.

За даними аналітиків, нинішні ціни на тепличні огірки в середньому на 61% вищі, ніж наприкінці січня 2025 року. Водночас більшість учасників ринку вважає таке подорожчання тимчасовим явищем. Очікується, що вже наступного тижня ситуація може стабілізуватися після нормалізації обсягів імпорту з Туреччини.

Зауважимо, що в першій декаді січня на українському ринку тепличних огірків також було зафіксовано впевнене зростання цін. Продукція додала в ціні в середньому 10% порівняно з минулим тижнем.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, перед новорічними святами ціни на огірки почали зростати в Україні через обмежену пропозицію від зовнішніх постачальників. Наразі овоч коштує в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше. 

Автор:
Тетяна Гойденко