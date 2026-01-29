В Україні подорожчали тепличні огірки через дефіцит і скорочення імпорту

В Україні зафіксовано чергове зростання цін на тепличні огірки на тлі стабільно високого попиту та суттєвого скорочення пропозиції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Наразі лише поодинокі українські тепличні комбінати продовжують реалізацію власної продукції. Основну пропозицію на внутрішньому ринку формують імпортні огірки з Туреччини, яка традиційно залишається ключовим постачальником тепличних овочів у зимовий період.

Станом на поточний тиждень огірки в Україні продаються в межах 120–150 грн за кілограм (2,81–3,51 дол./кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пов’язують подорожчання з підвищенням цін на тепличні огірки безпосередньо в Туреччині, а також із проблемами з якістю імпортної продукції.

Імпортні поставки надходять невеликими партіями, а частина оптових компаній узагалі відмовляється працювати з турецьким огірком через невідповідність якості.

За даними аналітиків, нинішні ціни на тепличні огірки в середньому на 61% вищі, ніж наприкінці січня 2025 року. Водночас більшість учасників ринку вважає таке подорожчання тимчасовим явищем. Очікується, що вже наступного тижня ситуація може стабілізуватися після нормалізації обсягів імпорту з Туреччини.

Зауважимо, що в першій декаді січня на українському ринку тепличних огірків також було зафіксовано впевнене зростання цін. Продукція додала в ціні в середньому 10% порівняно з минулим тижнем.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, перед новорічними святами ціни на огірки почали зростати в Україні через обмежену пропозицію від зовнішніх постачальників. Наразі овоч коштує в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.