В Україні другий тиждень поспіль дорожчає морква: запаси якісного корнеплоду закінчуються

В Україні дорожчає морква / Freepik

Українські виробники моркви вже другий тиждень поспіль підвищують ціни. Зростання цін зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують овочі, тоді як запаси у сховищах господарств стрімко скорочуються.

Загальний діапазон цін, у якому зараз здійснюються продажі моркви, озвучується на рівні: 8-14 грн/кг ($0,19-0,33/кг). Це в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому далеко не всі фермери, які мають обладнані сховища, сьогодні ведуть активну реалізацію. Багато хто розраховує на подальше зростання вартості та притримує продукцію.

Однак, незважаючи на поточне подорожчання, зараз на ринку України морква надходить у продаж у середньому на 63% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Експерти галузі пов'язують таку ситуацію з тим, що багато господарств зіткнулися з проблемами при зберіганні. Якість продукції виявилася далекою від ідеальної через згубний вплив несприятливих погодних умов під час збирання врожаю восени 2025 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко скорочується пропозиція моркви від місцевих фермерів, що призвело до зростання цін у середньому на 15% за тиждень. Попри подорожчання, аграрії притримують якісний товар на складах, очікуючи ще вигіднішої кон'юнктури ринку.

Автор:
Тетяна Ковальчук