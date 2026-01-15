Запланована подія 2

Ціни на огірки в Україні пішли вгору: скільки тепер коштує кілограм

Цього тижня на українському ринку тепличних огірків зафіксовано впевнене зростання цін. Продукція додала в ціні в середньому 10% порівняно з минулим тижнем.

  Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Чому зростають ціни?

Основною причиною такої тенденції став дисбаланс між високим попитом та обмеженою пропозицією товару.

Наразі в закупівлі продукції активно зацікавлені як великі роздрібні мережі, так і оптові компанії, тоді як місцеві комбінати звітують про малочисельні та нестабільні вибірки через сезонне зниження виробництва.

Актуальні ціни та прогнози

На сьогодні вартість тепличних огірків в Україні зросла в середньому на 10% порівняно з кінцем минулого робочого тижня і становить від 115 до 145 гривень за кілограм.

Навіть стабільне надходження імпортної продукції, переважно з Туреччини, не дозволяє повністю задовольнити наявний попит, що змушує продавців підвищувати відпускні ціни як на місцеві, так і на закордонні овочі.

Варто підкреслити, що зараз тепличні огірки реалізуються в середньому на 15% дорожче, ніж у цей же період минулого року.

Ситуація з дефіцитом пропозиції може тривати ще кілька тижнів, адже українські тепличні комбінати планують розпочати масові поставки овочів нового обігу не раніше середини лютого.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, перед новорічними святами ціни на огірки почали зростати в Україні через обмежену пропозицію від зовнішніх постачальників. Наразі овоч коштує в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше. 

Автор:
Тетяна Бесараб