Цены на огурцы в Украине пошли вверх: сколько теперь стоит килограмм

На этой неделе на украинском рынке тепличных огурцов зафиксирован уверенный рост цен. Продукция прибавила в цене в среднем 10% по сравнению с прошлой неделей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit .

Почему растут цены?

Основной причиной такой тенденции стал дисбаланс между высоким спросом и ограниченным предложением товара.

В настоящее время в закупке продукции активно заинтересованы как крупные розничные сети, так и оптовые компании, тогда как местные комбинаты отчитываются о малочисленных и нестабильных выборках из-за сезонного снижения производства.

Актуальные цены и прогнозы

На сегодняшний день стоимость тепличных огурцов в Украине выросла в среднем на 10% по сравнению с концом прошлой рабочей недели и составляет от 115 до 145 гривен за килограмм.

Даже стабильное поступление импортной продукции, преимущественно из Турции, не позволяет полностью удовлетворить имеющийся спрос, что заставляет продавцов повышать отпускные цены как на местные, так и зарубежные овощи.

Следует подчеркнуть, что сейчас тепличные огурцы реализуются в среднем на 15% дороже, чем в этот же период в прошлом году.

Ситуация с дефицитом предложения может продолжаться еще несколько недель, ведь украинские тепличные комбинаты планируют приступить к массовым поставкам овощей нового обращения не ранее середины февраля.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, перед новогодними праздниками цены на огурцы начали расти в Украине из-за ограниченного предложения от внешних поставщиков. Пока овощ стоит в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.