Перед новогодними праздниками цены на огурцы в Украине быстро пошли вверх: сколько просят за килограмм

Цены на огурцы снова растут в Украине из-за ограниченного предложения от внешних поставщиков. Пока овощ стоит в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Причины удорожания

По данным аналитиков, в настоящее время большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продаж, а поставка импортной продукции, в частности из Турции, отмечается как нестабильная.

Также на прошлой неделе цены на огурцы заметно снизились, что спровоцировало заметное увеличение спроса на эту продукцию в канун новогодних праздников. Сейчас в Украине в большинстве своем продают турецкий овощ, а рост цен отмечается и там.

Цены на огурцы

Пока тепличные огурцы на украинском рынке предлагаются к продаже по 110-140 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.

Ключевые игроки рынка уверены, что огурцы, скорее всего, будут дорожать и дальше, потому что спрос на тепличные овощи растет, поскольку оптовые компании и розничные сети готовятся к новогодним праздникам, что также провоцирует рост цен.

Аналитики подчеркивают, что На сегодняшний день тепличные огурцы в Украине уже поступают в продажу в среднем на 33% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.