Перед новорічними святами ціни на огірки в Україні стрімко пішли вгору: скільки просять за кілограм

Ціни на огірки знову зростають в Україні через обмежену пропозицію від зовнішніх постачальників. Наразі овоч коштує в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Причини здорожчання

За даними аналітиків, наразі більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажу, а постачання імпортної продукції, зокрема з Туреччини, відзначається як нестабільне.

Також минулого тижня ціни на огірки помітно знизилися, що спровокувало помітне збільшення попиту на цю продукцію напередодні новорічних свят. Наразі в Україні здебільшого продають турецький овоч, а зростання цін відзначається і там.

Ціни на огірки

Наразі тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 110-140 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

Ключові гравці ринку впевнені, що огірки, найімовірніше, дорожчатимуть і надалі, тому що попит на тепличні овочі зростає, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі готуються до новорічних свят, що також провокує зростання цін.

Аналітики підкреслюють, що на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні вже надходять у продаж у середньому на 33% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.