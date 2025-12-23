- Категорія
Перед новорічними святами ціни на огірки в Україні стрімко пішли вгору: скільки просять за кілограм
Ціни на огірки знову зростають в Україні через обмежену пропозицію від зовнішніх постачальників. Наразі овоч коштує в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.
Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.
Причини здорожчання
За даними аналітиків, наразі більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажу, а постачання імпортної продукції, зокрема з Туреччини, відзначається як нестабільне.
Також минулого тижня ціни на огірки помітно знизилися, що спровокувало помітне збільшення попиту на цю продукцію напередодні новорічних свят. Наразі в Україні здебільшого продають турецький овоч, а зростання цін відзначається і там.
Ціни на огірки
Наразі тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 110-140 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.
Ключові гравці ринку впевнені, що огірки, найімовірніше, дорожчатимуть і надалі, тому що попит на тепличні овочі зростає, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі готуються до новорічних свят, що також провокує зростання цін.
Аналітики підкреслюють, що на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні вже надходять у продаж у середньому на 33% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Лідери на ринку огірків
Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).
- Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
- Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.