Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перед новорічними святами ціни на огірки в Україні стрімко пішли вгору: скільки просять за кілограм

огірок
Недостатня пропозиція призвела до чергового зростання цін на огірки в Україні

Ціни на огірки знову зростають в Україні через обмежену пропозицію від зовнішніх постачальників. Наразі овоч коштує в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше. 

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Причини здорожчання

За даними аналітиків, наразі більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажу, а постачання імпортної продукції, зокрема з Туреччини, відзначається як нестабільне.

Також минулого тижня ціни на огірки помітно знизилися, що спровокувало помітне збільшення попиту на цю продукцію напередодні новорічних свят. Наразі в Україні здебільшого продають турецький овоч, а зростання цін відзначається і там.

Ціни на огірки

Наразі тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 110-140 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

Ключові гравці ринку впевнені, що огірки, найімовірніше, дорожчатимуть і надалі, тому що попит на тепличні овочі зростає, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі готуються до новорічних свят, що також провокує зростання цін. 

Аналітики підкреслюють, що на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні вже надходять у продаж у середньому на 33% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. 

Фото 2 — Перед новорічними святами ціни на огірки в Україні стрімко пішли вгору: скільки просять за кілограм

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.
Автор:
Світлана Манько