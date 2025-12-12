В Украине обвалились цены на огурцы: сколько стоит килограмм

На украинском рынке начали снижаться отпускные цены на огурцы из-за слабого спроса на тепличную продукцию. Сейчас популярный салатный овощ поступает в продажу по 90-120 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле недели ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Причины удешевления

Продавцы называют снижение цен вынужденной мерой, поскольку спрос на тепличные огурцы оставляет желать лучшего, что совершенно нетипично для этого сегмента рынка в первой декаде декабря.

"Такую ценовую ситуацию операторы рынка связывают с тем фактом, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в рознице", - объясняют аналитики.

Они добавляют, что на складах компаний уже скопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой постепенно ухудшается.

Цены на огурцы

Пока тепличные огурцы продаются в диапазоне 90-120 грн за кг. Текущая цена в среднем на 10% ниже недели назад.

Многие операторы считают это краткосрочным явлением. Они не исключают, что на следующей неделе цены могут снова вырасти.

В то же время тепличный огурец стоит примерно на 13% дороже, чем в прошлом году в тот же период.

На прошлой неделе в Украине цены на тепличные огурцы выросли и побили рекорд за последние восемь лет.

Также спрос на помидоры в Украине снизился, что повлекло за собой новую волну падения цен на импортные и тепличные томаты.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.