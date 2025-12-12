Запланована подія 2

В Україні обвалилися ціни на огірки: скільки коштує кілограм

В Україні падають ціни на огірки

На українському ринку почали зменшуватися відпускні ціни на огірки через слабкий попит на тепличну продукцію. Зараз популярний салатний овоч надходить у продаж по 90-120 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. 

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Причини здешевлення

Продавці називають зниження цін вимушеним заходом, оскільки попит на тепличні огірки залишає бажати кращого, що абсолютно нетипово для цього сегменту ринку у першій декаді грудня.

"Таку цінову ситуацію оператори ринку пов’язують із тим фактом, що оптові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту у роздробі", — пояснюють аналітики. 

Вони додають, що на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої поступово погіршується.

Ціни на огірки

Наразі тепличні огірки продаються в діапазоні 90-120 грн за кг. Поточна ціна в середньому на 10% нижча, ніж тиждень тому. 

 Багато операторів вважають це короткостроковим явищем. Вони не виключають, що наступного тижня ціни можуть знову зрости.

Водночас тепличний огірок коштує приблизно на 13% дорожче, ніж торік у той самий період.

Зауважимо, на минулому тижні в Україні ціни на тепличні огірки зросли і побили рекорд за останні вісім років. 

Також попит на помідори в Україні знизився, що спричинило нову хвилю падіння цін на імпортні та тепличні томати. 

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.
Автор:
Світлана Манько