Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цена доставки хлеба сравнялась с третью его себестоимости из-за удорожания горючего

хлеб
Доставка хлеба занимает 30% его цены. / Depositphotos

Доставка хлеба в десятки магазинов вместе с ростом цен на топливо сформировали ситуацию, когда логистика занимает 30% себестоимости продукта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП), директор по стратегическим коммуникациям Alviva Group (ТМ "Киевхлеб") Юрий Дученко.

"Мука когда-то была ключевой – 60% себестоимости. Сегодня только 35%. Отрасль реагирует на растущие затраты: оптимизация маршрутов, новые логистические модели и использование современного электротранспорта для перевозок", – написал он.

Эксперт подчеркнул, что производители изучают эффективность перехода на электрофургоны европейских производителей, стоимость которых на украинском рынке составляет EUR 50-75 тыс.

В то же время директор по маркетингу UB.UA Дмитрий Цихановский в ходе обсуждения целесообразности обновления технопарка предприятий посоветовал обратить внимание на отдельные модели китайских электрокаров с запасом хода 350-500 км.

По его мнению, подобные решения могут стать альтернативой в условиях дефицита ресурсов.

Эксперты отмечают, что малый крафтовый бизнес не способен закрыть потребности крупных городов в логистике, поэтому нагрузка ложится на промышленных гигантов, вынужденных адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Ранее сообщалось, что из-за отключения электроэнергии пекарни сокращают производство прежде социально значимых сортов хлеба массового потребления. Часть ассортимента временно снимают с производства из-за невозможности соблюдения сложных технологических процессов, поэтому высокие риски перебоев с поставкой хлеба в розничные сети.

Автор:
Татьяна Бессараб