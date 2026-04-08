Цена доставки хлеба сравнялась с третью его себестоимости из-за удорожания горючего

Доставка хлеба в десятки магазинов вместе с ростом цен на топливо сформировали ситуацию, когда логистика занимает 30% себестоимости продукта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП), директор по стратегическим коммуникациям Alviva Group (ТМ "Киевхлеб") Юрий Дученко.

"Мука когда-то была ключевой – 60% себестоимости. Сегодня только 35%. Отрасль реагирует на растущие затраты: оптимизация маршрутов, новые логистические модели и использование современного электротранспорта для перевозок", – написал он.

Эксперт подчеркнул, что производители изучают эффективность перехода на электрофургоны европейских производителей, стоимость которых на украинском рынке составляет EUR 50-75 тыс.

В то же время директор по маркетингу UB.UA Дмитрий Цихановский в ходе обсуждения целесообразности обновления технопарка предприятий посоветовал обратить внимание на отдельные модели китайских электрокаров с запасом хода 350-500 км.

По его мнению, подобные решения могут стать альтернативой в условиях дефицита ресурсов.

Эксперты отмечают, что малый крафтовый бизнес не способен закрыть потребности крупных городов в логистике, поэтому нагрузка ложится на промышленных гигантов, вынужденных адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Ранее сообщалось, что из-за отключения электроэнергии пекарни сокращают производство прежде социально значимых сортов хлеба массового потребления. Часть ассортимента временно снимают с производства из-за невозможности соблюдения сложных технологических процессов, поэтому высокие риски перебоев с поставкой хлеба в розничные сети.