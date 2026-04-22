Ціни на каву злетіли через закриту Ормузьку протоку: як нафта впливає на вартість зерен

Ціна на каву арабіка на біржі в Нью-Йорку продемонструвала найбільший стрибок за останні два тижні. Ф'ючерси зросли на 3,1% через побоювання, що напруженість на Близькому Сході спровокує логістичну кризу та здорожчання пального.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Керівник відділу досліджень Rabobank Карлос Мера зазначає, що ризик тривалого конфлікту безпосередньо впливає на логістичні витрати. Високі ціни на нафту роблять доставку продукції дорожчою на кожному етапі.

Крім того, ситуація посилюється критичним скороченням сертифікованих запасів арабіки та робусти на світових складах, що робить ринок надзвичайно вразливим до будь-яких перебоїв у постачанні.

Дороге паливо та внутрішні перевезення

Старший віцепрезидент StoneX Group Деріл Кріст наголошує на важливості паливного фактора.

Кава є паливомістким продуктом, оскільки зерна потребують тривалого транспортування вантажівками з глибини країн-виробників до експортних портів.

Будь-яке зростання вартості дизельного пального миттєво відображається на кінцевій ціні контракту в Нью-Йорку чи Лондоні.

Кліматичні загрози в Бразилії

Додатковим драйвером росту цін став погодний фактор у Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником кави.

Тривала посуха в основних сільськогосподарських регіонах країни ставить під загрозу майбутній врожай.

Директор Commtrendz Research Гнанасекар Тіагараджан додає, що зміцнення бразильського реала також грає проти покупців, оскільки це знижує зацікавленість місцевих фермерів у експорті та ще більше обмежує глобальну пропозицію.

Як це може вплинути на ринок

Оскільки кава доставляється морем, блокування протоки та дорога нафта змушують компанії шукати обхідні шляхи (наприклад, навколо Африки). Це подовжує терміни доставки на тижні та заморожує обігові кошти бізнесу.

Роздрібні мережі та кав'ярні зазвичай мають запас міцності на 1–3 місяці, але тривале зростання змусить їх підняти ціни на 10–20%. Цілком можливо, що замість звичних 250 г або 1 кг на полицях з'являтиметься все більше "економпакувань" по 225 г або 900 г за тією самою ціною.

Нагадаємо, що світова паливна криза також може підвищити собівартість української агропродукції на 5–10%, а за негативного сценарію — до 20%. Найбільше на витрати аграріїв впливають ціни на дизель та газ.