Світовий гігант товарів для дому може втратити $1 млрд через війну в Ірані

Американський гігант споживчих товарів Procter & Gamble оголосив про серйозний тиск на фінансові показники через нестабільність на Близькому Сході. Керівництво компанії попередило, що прибуток за 2027 фінансовий рік може скоротитися приблизно на 1 мільярд доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Головною причиною такого прогнозу стало стрімке зростання цін на нафту, спровоковане війною в Ірані та блокадою Ормузької протоки.

Виробник популярних брендів Pampers та Tide опинився серед компаній, які найбільше страждають від енергетичної кризи, поступаючись за рівнем вразливості лише авіаперевізникам.

Чому виробництво залежить від нафти

Фінансовий директор P&G Андре Шультен зазначив, що ціна нафти на рівні близько 100 доларів за барель суттєво змінює структуру витрат компанії.

Значна частина сировини, необхідної для виготовлення продукції та упаковки, зокрема пластику та паперу, має нафтову основу.

Окрім подорожчання матеріалів, корпорація фіксує різке зростання транспортних витрат. Для порівняння, до початку конфлікту барель нафти коштував близько 60 доларів, що дозволяло утримувати значно вищу маржинальність бізнесу.

Глобальна криза споживчого сектору

Проблеми P&G відображають загальну тенденцію на ринку товарів повсякденного вжитку.

Європейський конкурент Nestle вже повідомив про зростання логістичних витрат, а виробник косметики Beiersdorf розглядає можливість чергового підвищення цін для кінцевих споживачів.

Ситуація ускладнюється тим, що висока вартість пального додатково тисне на бюджет покупців із низьким рівнем доходу в США.

У четвертому кварталі компанія вже зафіксувала збитки у розмірі 150 мільйонів доларів через інфляцію сировини та логістичні збої на Близькому Сході.

Думка інвесторів

Незважаючи на песимістичні прогнози щодо прибутку, акції Procter & Gamble зросли на 3% на передринкових торгах.

Інвестори позитивно відреагували на результати третього кварталу, де продажі перевищили очікування і сягнули 21,24 мільярда доларів. Зростанню сприяли нові запуски продуктів лінійок Pantene та Olay за вищими цінами в Європі та Північній Америці.

Хоча заможні споживачі продовжують витрачати кошти на преміальні товари, аналітики застерігають, що нескінченно перекладати витрати на покупців через підвищення цін неможливо.

Генеральний директор компанії Шайлеш Джеджурікар наголосив на намірі збільшувати інвестиції для підтримки темпів розвитку навіть у складному економічному середовищі.

