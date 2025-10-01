Nike показала прибыль выше прогнозов благодаря успешному восстановлению бренда

Компания Nike в первом квартале 2025 года превысила ожидания доходов и прибыли, несмотря на слабый спрос в Китае и давление тарифов на маржу. Акции бренда в ходе продолженных торгов выросли на 3,4%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой насообщение Reuters.

Успешное восстановление Nike

Во вторник Nike сообщила о неожиданном росте доходов за первый квартал и превышении ожиданий по прибыли. Это стало результатом активного обновления бренда, несмотря на слабый спрос в Китае и давление тарифов на маржу.

Акции компании выросли на 3,4% в ходе продолженных торгов. Nike также смогла сократить часть своих избыточных запасов, а оптовые доходы вернулись к росту, что свидетельствует о первых успехах плана генерального директора Эллиотта Гилла по восстановлению бренда.

Однако руководители компании предупреждают, что процесс восстановления еще далек от завершения. Nike ожидает, что тарифы в этом году составят около 1,5 млрд долларов, что превышает предварительную оценку в 1 млрд долларов. Почти вся обувь бренда производится в странах, таких как Вьетнам, пострадавших от высоких пошлин, введенных при администрации Дональда Трампа.

Генеральный директор Гилл, возглавивший компанию в прошлом году, пообещал переориентировать Nike на ключевые виды спорта, в частности бег, и на производство инновационных продуктов, ранее приносивших бренду популярность.

Компания прогнозирует, что доход во втором квартале будет расти медленнее, ожидается падение на низкие однозначные числа по сравнению с прогнозируемым падением на 3,1%. В то же время Nike рассчитывает на возобновление своего оптового бизнеса в финансовом году 2026 года.

Проблемы Nike в Китае продолжаются

Китай, третий по объему рынок Nike, остается проблемным для бренда. На этот регион приходилось 15% общих продаж в финансовом году 2025 года. Продажи в Китае упали пятый квартал подряд из-за жесткой конкуренции с местными брендами, такими как Anta и Li-Ning, а также из-за потери доли рынка младшим конкурентам On и Deckers Hoka.

Чтобы стимулировать спрос, Nike отправила в Китай американские звезды баскетбола, включая Леброна Джеймса и Джа Моранта. Генеральный директор Гилл ожидает, что популярные виды спорта, в том числе бег и баскетбол, помогут росту в регионе.

Прибыль и доходы превысили ожидания

Хотя оптовые доходы Nike выросли на 5% на валютно-нейтральной основе, маржа оставалась под давлением из-за роста стоимости продукции из-за тарифов. Доход компании за первый квартал вырос на 1% и составил 11,72 млрд долларов, в то время как аналитики ожидали падения до 11 млрд долларов.

Финансовый директор Мэтью Френд отметил, что бизнес прямых продаж потребителям не возобновится в 2026 финансовом году, поскольку Северная Америка возобновляется быстрее, чем Китай.

Прибыль на акцию составила 49 центов, что значительно превысило прогноз в 27 центов благодаря сокращению запасов. В то же время валовая маржа снизилась на 3,2 п.п. до 42,2% после падения на 4,4 п.п. в прошлом квартале.

Напомним, в сентябре прошлого года компания Nike объявила об уходе Джона Донахо с поста президента и генерального директора. Донахо возглавил Nike в начале 2020 года и под его руководством компания пережила значительные изменения, которые не всегда оказались успешными.