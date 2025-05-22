Nike впервые с 2019 года возобновит прямые продажи своих товаров на Amazon

Транснациональная американская компания, производитель спортивных товаров, Nike возобновит продажу своей продукции непосредственно на Amazon в США впервые с 2019 года. Nike был "закрытым" брендом на маркетплейсе, а продажа его товаров была строго ограничена.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC .

Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви прекратил оптовую продажу своих товаров на Amazon шесть лет назад, стремясь к более непосредственному распределению среди клиентов и большему контролю над процессом покупок. В то время Nike и несколько брендов, таких как популярный производитель обуви Birkenstock, разорвали сотрудничество с Amazon . Производители спортивных товаров были озабочены увеличением контрафактной продукции на маркетплейсе, принадлежащем американскому миллиардеру Джеффри Безосу.

Спикер Nike заявил, что компания инвестирует в свою торговую площадку, чтобы предлагать больше продуктов и услуг "потребителям, где бы и как бы они ни решили делать покупки".

"Это включает расширение новых цифровых учетных записей, в частности Amazon в США, новых физических партнеров, таких как Printemps, улучшение опыта розничной торговли на всем рынке и запуск разговорного поиска Nike на базе искусственного интеллекта для улучшения наших онлайн-сервисов", — сообщили в компании.

Amazon сообщил, что "вскоре начнет напрямую закупать гораздо более широкий ассортимент продукции Nike, чтобы расширить наш выбор для клиентов в США".

До сделки ограниченный выбор продукции Nike был доступен на Amazon из-за сторонних продавцов. Но Nike был "закрытым" брендом на известном сервисе электронной торговли, то есть его продажа была строго ограничена, чтобы предотвратить появление подделок и низкокачественных товаров.

Новое соглашение является победой для Amazon, которая стремится привлечь больше высококачественных брендов на свою платформу.

Напомним, в сентябре прошлого года компания Nike объявила об увольнении Джона Донахо с поста президента и генерального директора. Донахо возглавил Nike в начале 2020 года и под его руководством компания пережила значительные изменения, которые не всегда оказались успешными.