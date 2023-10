Nike обогнал Chanel и Gucci: топ-10 самых дорогих брендов одежды

Американская транснациональная компания Nike сохранила титул самого дорогого бренда одежды в мире, обогнав такие компании как Louis Vuitton и Chanel. В рейтинг включены бренды одежды, а также часов. Nike получил первое место с показателем оценки стоимости компании в $31,3 млрд.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой компании Brand Finance.

Рейтинг самых дорогих брендов одежды

Nike – $31,3 млрд;

Louis Vuitton – $26,3 млрд;

Chanel – $19,4 млрд;

Gucci – $17,8 млрд;

Adidas – $15,7 млрд;

Hermès – $14,2 млрд;

Dior – $13,2 млрд;

Cartie – $12,5 млрд;

Zara – $11 млрд;

Rolex – $10,7 млрд.

Примечательно, что дорогие бренды одежды теряют в цене, в частности с этим столкнулись акционеры Nike. Стоимость бренда упала на 6% (до $31,3 млрд).

Рейтинг самых дорогих брендов одежды / Инфографика: Brand Finance

В чем залог успеха Nike

В рейтинге одежды 2023 года Nike имеет самый высокий показатель восприятия устойчивого развития – $2,3 млрд. Компания работает над своей репутацией, в частности, привлекает спортсменов в масштабные рекламные кампании.

В это же время некоторые другие компании отходят от своих стандартов, из-за чего теряют позиции в топе брендов одежды . В частности, стоимость H&M упала на 26% - до $9,4 млрд. Этому предшествовали новости о том, что в коллекции H&M Conscious Collection широко используются синтетические материалы, полученные из ископаемого топлива.

Самые быстро развивающиеся бренды одежды

Известные бренды одежды не всегда показывают положительные показатели роста, поэтому исследования по отдельности оценили их по этому показателю. Так, наиболее быстро развивающийся титул бренда одежды получила французский дом моды Celine. Стоимость бренда выросла на 51% – до $2,9 млрд.

Рейтинг самых быстроразвивающихся брендов/Инфографика: Brand Finance

Исследователи из Brand Finance обратили внимание на американский бернд New Balance, попавший в этом году в рейтинг самых дорогих брендов одежды, хотя и занял последнее, 50-е место. Стоимость New Balance выросла на 11% – до $1,8 млрд.

“Репутация и популярность бренда возрастут после недавнего триумфа теннисной сенсации Коко Гауфф на US Open, где она и ее семья с гордостью надели изготовленную по заказу рубашку “Call me Champion”. Звезда также представила свою фирменную обувь New Balance, CG1 Vintage, в 2023 году. Ожидается, что ее победа повлечет за собой всплеск продаж обуви, положительно повлияв на стоимость бренда New Balance и укрепив его положительную репутацию в спортивной индустрии”, - прогнозируют аналитики.

Самые дорогие бренды в Европе

Brand Finance оценил все европейские компании и сформировал локальный рейтинг самых дорогих брендов . Его возглавил Немецкий телекоммуникационный оператор Deutsche Telekom, стоимость которого выросла на 17% – до 60,7 млрд евро.

Рейтинг самых дорогих брендов Европы/Инфографика: Brand Finance

Второе место также заняла немецкая компания – Mercedes-Benz. Стоимость бренда выросла на 8% – до 56,7 миллиарда евро. Хотя компания потеряла первое место в этом году, Mercedes-Benz продолжает развиваться на международном уровне. Закрывает тройку лидеров также немецкая компания – Allianz Group. Третий по стоимости самый дорогой бренд Европы за год подорожал на 20% – до 46,6 млрд евро.

Аналитики считают, что стоимость Allianz выросла благодаря рекордным финансовым результатам в 2022 году, а также положительным отзывам покупателей и работников.

В то же время самая высокая ценность восприятия устойчивого развития (SPV) имеет Porsche – 7,8 миллиарда евро. За год стоимость бренда выросла на 22% – до 35,4 миллиарда евро. Лидерство по показателю SPV компания Porsche получила благодаря внедрению принципа сохранения энергии в свою бизнес-модель.

Источник фото: ua.depositphotos.com