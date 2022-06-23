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Ритейл
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Nike полностью уйдет из России

Nike полностью уйдет из России

Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит из России через три месяца после приостановки своей деятельности в стране-агрессоре.

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Об этом говорится в сообщении компании, отправленном по электронной почте, пишет Reuters.

Nike заявила 3 ​​марта, что временно приостановит работу всех своих магазинов, принадлежащих и управляемых Nike в России в ответ на действия Москвы в Украине, добавив, что те, которые все еще открыты, управляются независимыми партнерами.

Отмечается, что Nike присоединился к другим крупным западным брендам, таким как McDonald's и Google, и подтвердил, что полностью покинет страну.

"Nike приняла решение покинуть российский рынок. Наш приоритет — обеспечить полную поддержку наших сотрудников, пока мы ответственно сокращаем нашу деятельность в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении компании.

В мае российские СМИ сообщили, что Nike не продлила соглашения со своим крупнейшим представителем в России Inventive Retail Group (IRG), которая управляет 37 магазинами под брендом Nike в России через свою дочернюю компанию Up And Run.

Напомним, британский производитель одежды Marks & SpencerMcDonald'sCoca-Cola и другие известные на весь мир компании также объявили об уходе с рынка России из-за военного вторжения на территорию Украины. 

Напомним, как только в РФ будут исчерпаны запасы Coca-Cola, компания больше не будет производить и продавать продукцию или другие бренды Coca-Cola Company на территории данного государства.

Автор:
Светлана Манько