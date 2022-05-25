Nike уходит с российского рынка

Американский производитель обуви и одежды Nike не стал продолжать соглашение с крупнейшей франчайзинговой сетью магазинов в России.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в России монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера.

По словам президента IRG Тихона Смыкова, таким образом Nike не сможет "в обозримом будущем" организовать поставки товаров в Россию.

"По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом", – отмечает Смыков.

Он добавил, что для него эта новость такой же удар, как и для всех сотрудников.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците.

Отметим, Inventive Retail Group управляет 37 розничными магазинами Nike в России. Из информации на ее сайте следует, что девять магазинов сейчас не работают.

В марте компания Nike уже заявляла, что остановила поставки, прекратила работу российского интернет-магазина и доставку в регион, а также временно закрыла все магазины в прямом управлении.

Тем временем из России продолжают уходить мировые бренды и крупный бизнес. В частности, сеть ресторанов McDonald's объявила, что продаст свой бизнес в России. В компании объяснили решение окончательно уйти с российского рынка гуманитарным кризисом, вызванным войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране нецелесообразно и не соответствует ценностям компании McDonald's.