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Бизнес
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Владелец OLX продает свой российский сайт объявлений Avito

Владелец OLX продает свой российский сайт объявлений Avito

Нидерландский технологический инвестор Prosus принял решение навсегда уйти с российского рынка. Компания начала поиск покупателя, чтобы продать Avito — крупнейший российский сайт объявлений, сообщает пресс-служба Prosus.

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Отметим, что 25 марта 2022 года компания Prosus объявила о выходе российского бизнеса Avito из своей украинской группы OLX. Компания выступает против войны, развязанной Россией, — это и стало одной из главных причин выходы Prosus с рынка РФ.

Уточняем, что Avito в России юридически владеет ООО "Кех Екоммерц", которое принадлежит нидерландской OLX Global B.V.

Avito — одна из самых популярных площадок для объявлений в РФ. По данным росСМИ, количество активных объявлений на сайте превышает 90 миллионов, а ежедневная аудитория составляет 22 миллиона человек.

После вторжения России в Украину мировые компании начали замораживать свой бизнес в РФ: некоторые это делали из-за проблемы с логистикой, вызванной санкциями, другие - в знак солидарности с Украиной. Вскоре многие из них начали заявлять, что решили навсегда уйти с российского рынка.

Ранее американская корпорация McDonald's решила продать свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Уточняем, что в марте McDonald's закрыл все свои 850 ресторанов на территории России из-за вторжения российских войск в Украину. При этом сеть продолжила платить зарплату 62 тысячам российских работников.

Автор:
Вита Молодан