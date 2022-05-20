Власник OLX продає свій російський сайт оголошень Avito

Нідерландський технологічний інвестор Prosus вирішив назавжди піти з російського ринку. Компанія почала пошук покупця, щоб продати Avito - найбільший російський сайт оголошень, повідомляє пресслужба Prosus.

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Зазначимо, що 25 березня 2022 року компанія Prosus оголосила про вихід російського бізнесу Avito зі своєї української групи OLX. Компанія виступає проти війни, розв'язаної Росією, - це і стало однією з головних причин виходу Prosus з ринку РФ.

Уточнюємо, що Avito у Росії юридично володіє ТОВ "Кех Екомерц", яке належить нідерландській OLX Global BV

Avito - один із найпопулярніших майданчиків для оголошень в РФ. За даними росЗМІ, кількість активних оголошень на сайті перевищує 90 мільйонів, а щоденна аудиторія становить 22 мільйони людей.

Після вторгнення Росії в Україну світові компанії почали заморожувати свій бізнес у РФ: деякі це робили через проблему з логістикою, спричиненою санкціями, інші – на знак солідарності з Україною. Незабаром багато хто з них почав заявляти, що вирішив назавжди піти з російського ринку.

Раніше американська корпорація McDonald's вирішила продати свій бізнес у Росії підприємцю Олександру Говору. Уточнюємо, що у березні McDonald's закрив усі свої 850 ресторанів на території Росії через вторгнення російських військ в Україну. При цьому мережа продовжила платити зарплату 62 тисячам російських працівників.