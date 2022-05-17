Таксі Gett йде з Росії

Ізраїльський сервіс таксі Gett попередив російські таксопарки, що 31 травня припиняє роботу в Росії. Сервіс працював у 1000 міст та населених пунктів РФ.

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Видання The Bell повідомляє, що після 31 травня Gett перестане надсилати замовлення партнерам.

Крім перевезень, компанія планує залишити російський ринок доставки.

Після вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій проти країни-агресора компанія оголосила про припинення діяльності у Росії ще у березні цього року.

До вторгнення Росії в Україну сервіс заявляв, що працює у 1000 міст та населених пунктів РФ.

Gett була заснована в 2010 році в Ізраїлі вихідцем з Росії Шахар Вайсер (зараз Дейв Вайсер). Сервіс працював у Росії, Великій Британії, США та Ізраїлі.

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