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Таксі Gett йде з Росії
Ізраїльський сервіс таксі Gett попередив російські таксопарки, що 31 травня припиняє роботу в Росії. Сервіс працював у 1000 міст та населених пунктів РФ.
Видання The Bell повідомляє, що після 31 травня Gett перестане надсилати замовлення партнерам.
Крім перевезень, компанія планує залишити російський ринок доставки.
Після вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій проти країни-агресора компанія оголосила про припинення діяльності у Росії ще у березні цього року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До вторгнення Росії в Україну сервіс заявляв, що працює у 1000 міст та населених пунктів РФ.
Gett була заснована в 2010 році в Ізраїлі вихідцем з Росії Шахар Вайсер (зараз Дейв Вайсер). Сервіс працював у Росії, Великій Британії, США та Ізраїлі.
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