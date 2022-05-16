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Бизнес
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McDonald's уходит из России. Бизнес компании будет продан

McDonald's уходит из России. Бизнес компании будет продан

В рамках процесса выхода из российского бизнеса компания начнет снимать с ресторанов желтые буквы "М" и другой брендинг.

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Сеть ресторанов McDonald's объявила, что продаст свой бизнес в России. Об этом говорится в заявлении компании, передает Bloomberg. 

В марте McDonald's закрыл все свои 850 ресторанов на территории России из-за вторжения российских войск в Украину. При этом сеть продолжила платить зарплату 62 тысячам российских работников.

В компании объяснили решение окончательно уйти с российского рынка гуманитарным кризисом, вызванным войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране нецелесообразно и не соответствует ценностям компании McDonald's.

В рамках процесса выхода из российского бизнеса компания начнет снимать с ресторанов желтые буквы "М" и другой брендинг. При этом McDonald's оставит за собой права на товарный знак в России.

Покупатель сети ресторанов пока неизвестен.

При этом McDonald's заявил, что уход из России не изменит ее прогноза по увеличению сети на 1300 ресторанов в этом году, что обеспечит около 1,5% роста продаж компании.

Напомним, что McDonald's не откроет рестораны в Украине, пока будет угроза обстрелов.