McDonald's йде з Росії. Бізнес компанії буде продано

У рамках процесу виходу з російського бізнесу компанія почне знімати із ресторанів жовті літери "М" та інший брендинг.

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Мережа ресторанів McDonald's оголосила, що продасть свій бізнес у Росії. Про це йдеться у заяві компанії, передає Bloomberg.

У березні McDonald's закрив усі свої 850 ресторанів на території Росії через вторгнення російських військ до України. При цьому мережа продовжила платити зарплату 62 тисячам російських працівників.

У компанії пояснили рішення остаточно піти з російського ринку гуманітарною кризою, викликаною війною, а також тим, що збереження бізнесу в країні є недоцільним і не відповідає цінностям компанії McDonald's.

У рамках процесу виходу з російського бізнесу компанія почне знімати із ресторанів жовті літери "М" та інший брендинг. При цьому McDonald's залишить у себе права на товарний знак у Росії.

Покупець мережі ресторанів наразі невідомий.

При цьому McDonald's заявив, що вихід з Росії не змінить її прогнозу щодо збільшення мережі на 1300 ресторанів цього року, що забезпечить близько 1,5% зростання продажів компанії.

Нагадаємо, що McDonald's не відкриє ресторани в Україні, поки буде загроза обстрілу.